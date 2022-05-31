Однако потом "второй раунд" неизбежен. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Петр Черник.
Те люди, которые говорили: война пройдет очень быстро - говорили опасную вещь, - Данилов
По его словам, следует помнить, что человеческий и вооруженный потенциал Украины не соразмерен с врагом. Однако для россиян солдаты не несут ценности – оккупационные власти на них безразличны.
Он подчеркнул, что Россия готова бросать в горнило войны все новые и новые ресурсы, совершенно с ними не считаясь. А так называемой низовой артиллерии у агрессора очень много, с практически бесконечным боеприпасом.
"У нас ситуация коренным образом другая. Мы не имеем права одержать так называемую Пирровую победу. Я являюсь противником такой стратегии", – отметил Черник.
И добавил, что мы действительно можем бросить несколько сотен тысяч людей в эту мясорубку и остаться без армии. Каким-то образом это также может принести некий тактический успех, но временный.
Тогда противник отдохнет, перегруппируется и неизбежно ударит во второй раз. Мы такой роскоши не имеем и не будем иметь,
– заверил эксперт.
Когда будет затишье на войне
Черник предположил, что к осени 2022 года эта фаза боевых действий все-таки может утихнуть и мы сможем дойти до какой-то точки переговоров. Поскольку все войны на них заканчиваются.
"Потом неизбежно будет второй раунд. Нет никакого способа выбить врага с нашей территории, включая Крым, кроме военного", - подчеркнул он.
Последняя война московского империализма
Он также считает, что нынешняя война России с Украиной уникальна. "Это война количества с качеством", как объяснил специалист.
Военный эксперт убежден, что это последняя война московского империализма в том виде, в каком он есть. И мы не имеем права ни на ошибку, ни на поражение. Поэтому каждый шаг нужно тщательно продумывать, а каждую контратаку тщательно взвешивать.
Поэтому, когда к нам поступит настоящее серьезное вооружение, мы потихоньку и уверенно выбьем врага с наших территорий. Однако, к сожалению, этот процесс будет длинным и кровавым.
Война скоро не закончится
- Выводы о 100 днях войны делать еще рано. Но люди, которые говорили, что война закончится очень быстро, делали опасную вещь. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, война еще не завершится.
- Более того, ситуация на Донбассе ухудшается с каждым днем. В настоящее время российские оккупационные власти сосредоточили значительную часть своих сил в зоне боевых действий на Востоке. Военных и техники кафиров сейчас там больше всего за время, когда Россия полномасштабно ворвалась в Украину.
- Вместе с тем темпы продвижения россиян достаточно медленные. Оккупантам не удается удачно реализовывать свои планы.