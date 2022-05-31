Однак потім "другий раунд" неминучий. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Петро Черник.

Увага Ті люди, які казали: війна мине дуже швидко – говорили небезпечну річ, – Данілов

За його словами, варто пам'ятати, що людський та збройний потенціал України не співмірний з ворогом. Однак для росіян солдати не несуть цінності – окупаційній владі на них байдуже.

Він наголосив, що Росія готова кидати у горнило війни все нові і нові ресурси, абсолютно з ними не рахуючись. А так званої низової артилерії у агресора є дуже багато, з практично нескінченним боєприпасом.

"У нас ситуація докорінно інша. Ми не маємо права отримати так звану Піррову перемогу. Я є противником такої стратегії", – зазначив Черник.

І додав, що ми справді можемо кинути декілька сотень тисяч людей у цю "м'ясорубку" і залишитися без армії. Якимось чином це також може принести якийсь тактичний успіх, але тимчасовий.

Тоді противник відпочине, перегрупується і неминуче вдарить вдруге. Ми такої розкоші не маємо і не будемо мати,

– запевнив експерт.

Коли буде затишшя на війні

Черник припустив, що на осінь 2022 року ця фаза бойових дій таки може стихнути і ми зможемо дійти до якоїсь точки переговорів. Оскільки усі війни ними закінчуються.

"Потім неминуче буде другий раунд. Немає жодного способу вибити ворога з нашої території, включно з Кримом, окрім воєнного", – наголосив він.

Остання війна московського імперіалізму

Він також вважає, що нинішня війна Росії з Україною – унікальна. "Це війна кількості з якістю", як пояснив фахівець.

Військовий експерт переконаний, що це остання війна московського імперіалізму у тому вигляді, в якому він є. І ми не маємо права ні на помилку, ні на поразку. Тож кожен крок треба ретельно продумувати, а кожну контратаку – ретельно зважувати.

Тож коли до нас надійде справжнє серйозне озброєння, ми помаленьку та впевнено виб'ємо ворога з наших територій. Однак, на жаль, цей процес буде довгим та кривавим.

Війна скоро не закінчиться