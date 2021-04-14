Вместо скандального Окружного административного суда Киева создадут новый орган. Обеспечит отбор судей на вакантные должности Высшая квалификационная комиссия.

Поскольку новообразованный Киевский городской админсуд будет новой инстанцией, то соответственно там проведут новый отбор. Об этом в эфире заявил депутат от "Слуги народа" и представитель президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский.

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Отбор судей проведет Высшая квалификационная комиссия

"Участие в конкурсе смогут принять все желающие. Вместе с тем каким образом будут проводить соответствующие процедуры – определит новообразованная Высшая квалификационная комиссия судей", – отметил Вениславский.

По его словам, именно эта комиссия решит, каким будет конкурс в юстицию. Это, как он сказал, предмет урегулирования отдельным законом о судоустройстве и статусе судей.

Вопрос о конкурсной процедуры решает конкретный закон

Он напомнил, что в первом чтении Верховная Рада приняла закон, которым предусмотрена новая процедура формирования Высшей квалификационной судей. В ближайшее время ожидается, что законопроект примут и во втором чтении, после чего запустят процедуру создания комиссии.

Напомним! Президент Украины Владимир Зеленский 13 апреля 2021 года инициировал ликвидацию Окружного админсуда Киева.

Депутат отметил, что конкурсной процедуры нет в президентских законопроектах, ведь было бы совершенно неправильно и нелогично дублировать те же нормы.

Здесь не может быть спекуляций. Потому что эти вопросы решаются конкретным законом. Это повлекло бы спекуляции и коллизии в правовом регулировании,

– отметил Вениславский.

По его мнению, большинство депутатов понимает, что инициатива президента по ликвидации ОАСК является абсолютно своевременной и закономерной реакцией Владимира Зеленского. "Думаю, что поддержка в зале этих инициатив президента точно будет", – он добавил.

Вениславский рассказал о новом отборе судей в Киевский городской админсуд: смотрите видео

В то же время у председателя правления фонда DEJURE Михаила Жернакова смешанные чувства касательно ликвидации ОАСК. С одной стороны, хорошо, что реакция президента появилась. С другой стороны то, как предлагают решить эту проблему, может привести к тому, что ее не решат.

Жернаков: В законопроектах нет деталей, как формировать новый суд

В законопроекте, положительным, по мнению Жернакова, является то, что ОАСК действительно ликвидируют и вместо него создадут другой суд. Тогда Павел Вовк и его соратники не будут иметь отношения к рассмотрению важнейших государственных дел, потому что они перейдут в новообразованный орган.

Из рискованного, в этих законопроектах нет деталей, как будет формироваться суд, что будет с нынешними судьями. Также есть риск, связанный с Киевским окружным админсудом,

– рассказал Жернаков.

По его словам, судьи имеют 2 выхода: либо подать в отставку, либо пройти квалификационное оценивание. Потому что без него невозможно пройти конкурс и занять какую-либо должность.