Будет новая система отбора в суд вместо ликвидированного ОАСК, – Вениславский
Вместо скандального Окружного административного суда Киева создадут новый орган. Обеспечит отбор судей на вакантные должности Высшая квалификационная комиссия.
Источник:24 канал
Поскольку новообразованный Киевский городской админсуд будет новой инстанцией, то соответственно там проведут новый отбор. Об этом в эфире заявил депутат от "Слуги народа" и представитель президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский.
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Отбор судей проведет Высшая квалификационная комиссия
"Участие в конкурсе смогут принять все желающие. Вместе с тем каким образом будут проводить соответствующие процедуры – определит новообразованная Высшая квалификационная комиссия судей", – отметил Вениславский.
По его словам, именно эта комиссия решит, каким будет конкурс в юстицию. Это, как он сказал, предмет урегулирования отдельным законом о судоустройстве и статусе судей.
Вопрос о конкурсной процедуры решает конкретный закон
Он напомнил, что в первом чтении Верховная Рада приняла закон, которым предусмотрена новая процедура формирования Высшей квалификационной судей. В ближайшее время ожидается, что законопроект примут и во втором чтении, после чего запустят процедуру создания комиссии.
Депутат отметил, что конкурсной процедуры нет в президентских законопроектах, ведь было бы совершенно неправильно и нелогично дублировать те же нормы.
Здесь не может быть спекуляций. Потому что эти вопросы решаются конкретным законом. Это повлекло бы спекуляции и коллизии в правовом регулировании,
– отметил Вениславский.
По его мнению, большинство депутатов понимает, что инициатива президента по ликвидации ОАСК является абсолютно своевременной и закономерной реакцией Владимира Зеленского. "Думаю, что поддержка в зале этих инициатив президента точно будет", – он добавил.
Вениславский рассказал о новом отборе судей в Киевский городской админсуд: смотрите видео
В то же время у председателя правления фонда DEJURE Михаила Жернакова смешанные чувства касательно ликвидации ОАСК. С одной стороны, хорошо, что реакция президента появилась. С другой стороны то, как предлагают решить эту проблему, может привести к тому, что ее не решат.
Жернаков: В законопроектах нет деталей, как формировать новый суд
В законопроекте, положительным, по мнению Жернакова, является то, что ОАСК действительно ликвидируют и вместо него создадут другой суд. Тогда Павел Вовк и его соратники не будут иметь отношения к рассмотрению важнейших государственных дел, потому что они перейдут в новообразованный орган.
Из рискованного, в этих законопроектах нет деталей, как будет формироваться суд, что будет с нынешними судьями. Также есть риск, связанный с Киевским окружным админсудом,
– рассказал Жернаков.
По его словам, судьи имеют 2 выхода: либо подать в отставку, либо пройти квалификационное оценивание. Потому что без него невозможно пройти конкурс и занять какую-либо должность.
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