Владимир Зеленский инициировал законопроект, в котором говорится о ликвидации Окружного административного суда Киева. Нардепы могут рассмотреть и принять его в первом чтении уже на следующей пленарной неделе.

Об этом рассказал народный депутат, представитель Президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский. Он добавил, что законопроект в Раду внесли как неотложный.

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По словам Вениславского, некоторые судьи ОАСК поставили интересы зарабатывания денег выше своих обязанностей. Они не работали в интересах обеспечения прав человека, отстаивания интересов государства и общества.

Это было последней каплей, которая заставила президента внести этот законопроект и определить его как неотложный,

– отметил Вениславский.

Согласно Конституции, такой законопроект Рада должна рассмотреть вне очереди.

"С учетом необходимости прохождения всех процедур – получение заключения профильного Комитета по правовой политике, представление альтернативных законопроектов – Рада может рассмотреть и принять его в первом чтении на следующей пленарной неделе", – сказал Вениславский.

Важно! Если Рада поддержит ликвидацию ОАСК, суд передаст полномочия Киевскому городскому окружному административному суду.

Инициатива ликвидации ОАСК: главное