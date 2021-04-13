Ликвидация ОАСК: Вениславский сказал, когда Рада может рассмотреть инициативу
Владимир Зеленский инициировал законопроект, в котором говорится о ликвидации Окружного административного суда Киева. Нардепы могут рассмотреть и принять его в первом чтении уже на следующей пленарной неделе.
Источник:"Слуга народа"
Об этом рассказал народный депутат, представитель Президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский. Он добавил, что законопроект в Раду внесли как неотложный.
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По словам Вениславского, некоторые судьи ОАСК поставили интересы зарабатывания денег выше своих обязанностей. Они не работали в интересах обеспечения прав человека, отстаивания интересов государства и общества.
Это было последней каплей, которая заставила президента внести этот законопроект и определить его как неотложный,
– отметил Вениславский.
Согласно Конституции, такой законопроект Рада должна рассмотреть вне очереди.
"С учетом необходимости прохождения всех процедур – получение заключения профильного Комитета по правовой политике, представление альтернативных законопроектов – Рада может рассмотреть и принять его в первом чтении на следующей пленарной неделе", – сказал Вениславский.
Инициатива ликвидации ОАСК: главное
- Зеленский внес законопроект в Раду 13 апреля.
- Стоит отметить, что главу этого суда Павла Вовка, а также других его коллег подозревают в попытке узурпации власти.
- Вовк уже отреагировал на инициативу Зеленского и заверил, что тот поддался на манипуляции.
- Юристы прокомментировали журналистам 24 канала действия президента. Там отметили, что очень важно знать, как именно будут ликвидировать суд.
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