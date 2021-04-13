Володимир Зеленський ініціював законопроєкт, у якому мовиться про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Нардепи можуть розглянути та ухвалити його в першому читанні вже наступного пленарного тижня.

Про це розповів народний депутат, представник Президента у Конституційному Суді України Федір Веніславський. Він додав, що законопроєкт у Раду внесли як невідкладний.

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За словами Веніславського, деякі судді ОАСК поставили інтереси заробляння грошей вище своїх обов'язків. Вони не працювали в інтересах забезпечення прав людини, відстоювання інтересів держави і суспільства.

Це було останньою краплею, яка змусила президента внести цей законопроєкт і визначити його як невідкладний,

– наголосив Веніславський.

Відповідно до Конституції, такий законопроєкт Рада повинна розглянути позачергово.

"З урахуванням необхідності проходження всіх процедур – отримання висновку профільного Комітету з правової політики, подання альтернативних законопроєктів тощо – Рада може розглянути та ухвалити його в першому читанні наступного пленарного тижня", – сказав Веніславський.

Важливо! Якщо Рада підтримає ліквідацію ОАСК, суд передасть повноваження Київському міському окружному адміністративному суду.

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