Замість скандального Окружного адміністративного суду Києва створять новий орган. Забезпечить добір суддів на вакантні посади Вища кваліфікаційна комісія суддів.

Оскільки новоутворений Київський міський адмінсуд буде новою інстанцією, то відповідно там проведуть новий відбір на посади. Про це в ефірі заявив депутат від "Слуги народу" та представник президента в Конституційному Суді України Федір Веніславський.

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Добір суддів проведе Вища кваліфікаційна комісія

"Участь у конкурсі зможуть взяти всі охочі. Водночас яким способом проводитимуть відповідні процедури – визначить новоутворена Вища кваліфікаційна комісія суддів", – зазначив Веніславський.

За його словами, саме ця комісія вирішить, яким буде конкурс в юстицію. Це, як він сказав, предмет врегулювання окремим законом про судоустрій і статус суддів.

Питання щодо конкурсної процедури розв'язує конкретний закон

Він нагадав, що у першому читанні Верховна Рада ухвалила закон, яким передбачена нова процедура формування Вищої кваліфкомісії суддів. Найближчим часом очікується, що законопроєкт ухвалять і у другому читанні, після чого запустять процедуру утворення комісії.

Нагадаємо! Президент України Володимир Зеленський 13 квітня 2021 року ініціював ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.

Депутат відзначив, що конкурсної процедури немає у президентських законопроєктах, адже було б абсолютно неправильно і нелогічно дублювати ті самі норми.

Тут не може бути спекуляцій. Бо ці питання розв'язуються конкретним законом. Це потягло б спекуляції і колізії у правовому регулюванні,

– зазначив Веніславський.

На його думку, більшість депутатів розуміє, що ініціатива президента щодо ліквідації ОАСКу є абсолютно своєчасною та закономірною реакцією Володимира Зеленського.

"Думаю, що підтримка в залі цих ініціатив президента точно буде", – він додав.

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Водночас у голови правління фундації DEJURE Михайла Жернакова змішані відчуття щодо ліквідації ОАСК. З одного боку, добре те, що реакція президента з'явилась. З іншого боку те, як пропонують розв'язати цю проблему, може призвести до того, що її не розв'яжуть.

Жернаков: Законопроєкти не мають деталей, як формуватимуть новий суд

Згідно з законопроєктом, позитивним, на думку Жернакова, є те, що ОАСК дійсно ліквідують і замість нього створять інший суд. Тоді Павло Вовк і його поплічники не матимуть відношення до розгляду найважливіших державних справ, бо вони перейдуть в новоутворений орган.

З ризикованого, у цих законопроєктах немає деталей, як формуватиметься суд, що буде з нинішніми суддями. Також є ризик, пов'язаний з Київським окружним адмінсудом,

– розповів Жернаков.

За його словами, судді мають 2 виходи: або подати у відставку, або піти на кваліфікаційне оцінювання. Бо без нього неможливо пройти конкурс і посісти якусь посаду.