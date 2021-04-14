Буде нова система добору в суд замість ліквідованого ОАСКу, – Веніславський
Замість скандального Окружного адміністративного суду Києва створять новий орган. Забезпечить добір суддів на вакантні посади Вища кваліфікаційна комісія суддів.
Джерело:24 канал
Оскільки новоутворений Київський міський адмінсуд буде новою інстанцією, то відповідно там проведуть новий відбір на посади. Про це в ефірі заявив депутат від "Слуги народу" та представник президента в Конституційному Суді України Федір Веніславський.
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Добір суддів проведе Вища кваліфікаційна комісія
"Участь у конкурсі зможуть взяти всі охочі. Водночас яким способом проводитимуть відповідні процедури – визначить новоутворена Вища кваліфікаційна комісія суддів", – зазначив Веніславський.
За його словами, саме ця комісія вирішить, яким буде конкурс в юстицію. Це, як він сказав, предмет врегулювання окремим законом про судоустрій і статус суддів.
Питання щодо конкурсної процедури розв'язує конкретний закон
Він нагадав, що у першому читанні Верховна Рада ухвалила закон, яким передбачена нова процедура формування Вищої кваліфкомісії суддів. Найближчим часом очікується, що законопроєкт ухвалять і у другому читанні, після чого запустять процедуру утворення комісії.
Депутат відзначив, що конкурсної процедури немає у президентських законопроєктах, адже було б абсолютно неправильно і нелогічно дублювати ті самі норми.
Тут не може бути спекуляцій. Бо ці питання розв'язуються конкретним законом. Це потягло б спекуляції і колізії у правовому регулюванні,
– зазначив Веніславський.
На його думку, більшість депутатів розуміє, що ініціатива президента щодо ліквідації ОАСКу є абсолютно своєчасною та закономірною реакцією Володимира Зеленського.
"Думаю, що підтримка в залі цих ініціатив президента точно буде", – він додав.
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Водночас у голови правління фундації DEJURE Михайла Жернакова змішані відчуття щодо ліквідації ОАСК. З одного боку, добре те, що реакція президента з'явилась. З іншого боку те, як пропонують розв'язати цю проблему, може призвести до того, що її не розв'яжуть.
Жернаков: Законопроєкти не мають деталей, як формуватимуть новий суд
Згідно з законопроєктом, позитивним, на думку Жернакова, є те, що ОАСК дійсно ліквідують і замість нього створять інший суд. Тоді Павло Вовк і його поплічники не матимуть відношення до розгляду найважливіших державних справ, бо вони перейдуть в новоутворений орган.
З ризикованого, у цих законопроєктах немає деталей, як формуватиметься суд, що буде з нинішніми суддями. Також є ризик, пов'язаний з Київським окружним адмінсудом,
– розповів Жернаков.
За його словами, судді мають 2 виходи: або подати у відставку, або піти на кваліфікаційне оцінювання. Бо без нього неможливо пройти конкурс і посісти якусь посаду.
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