Под саму границу добраться трудно. Туда могут попасть только живущие там и работники силовых структур. Об этом в эфире 24 канала рассказал белорусский журналист Дмитрий Мицкевич.

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Мицкевич: Лукашенко по барабану

По его словам, еще раньше было ясно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко будет создавать гуманитарную катастрофу.

Лукашенко будет обвинять, конечно, поляков,

– подчеркнул Мицкевич.

Он рассказал, что возле границ не видно ни скорой помощи, ни врачей. Мигрантов, мол, бросили просто умирать.

"Лукашенко не беспокоится не только о мигрантах, но и о самих белорусах. Ему просто по барабану. Людей действительно используют как оружие", – отметил журналист.

Диктатору нужна гуманитарная катастрофа

Также журналисты прокомментировали информацию о смерти мальчика. Мицкевич подчеркнул, что именно это и нужно Лукашенко.

"Он хочет показать гуманитарную катастрофу, ему нужны смерти", – сказал журналист. Он добавил, что нужную риторику активно распространяют по белорусским и российским пропагандистским каналам.

Напомним! Польские СМИ 11 ноября обнародовали информацию о смерти подростка среди мигрантов. В то же время белорусские пограничники опровергают это.

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На границе обостряется ситуация