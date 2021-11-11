Під сам кордон добратися важко. Туди можуть потрапити тільки ті, хто там живуть і працівники силових структур. Про це в ефірі 24 каналу розповів білоруський журналіст Зміцер Міцкевич.

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Міцкевич: Лукашенку по барабану

За його словами, ще раніше було зрозуміло, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко створюватиме гуманітарну катастрофу.

Лукашенко звинувачуватиме, звісно, поляків,

– наголосив Міцкевич.

Він розповів, що біля кордонів не видно ні швидкої допомоги, ні жодного лікаря. Мігрантів, мовляв, кинули просто помирати.

"Лукашенко не турбується не тільки про мігрантів, а й про самих білорусів. Йому просто по барабану. Людей справді використовують як зброю", – відзначив журналіст.

Диктатору потрібна гуманітарна катастрофа

Також журналістів прокоментував інформацію про смерть хлопчика. Міцкевич наголосив, що саме це і потрібно Лукашенку.

"Він хоче показати гуманітарну катастрофу, йому потрібні смерті", – сказав журналіст. Він додав, що потрібну риторику активно поширюють на білоруських та російських пропагандистських каналах.

Нагадаємо! Польські ЗМІ 11 листопада опублікували інформацію про смерть підлітка серед мігрантів. Водночас білоруські прикордонники спростовують це.

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На кордоні загострюється ситуація