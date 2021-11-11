Під сам кордон добратися важко. Туди можуть потрапити тільки ті, хто там живуть і працівники силових структур. Про це в ефірі 24 каналу розповів білоруський журналіст Зміцер Міцкевич.
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Міцкевич: Лукашенку по барабану
За його словами, ще раніше було зрозуміло, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко створюватиме гуманітарну катастрофу.
Лукашенко звинувачуватиме, звісно, поляків,
– наголосив Міцкевич.
Він розповів, що біля кордонів не видно ні швидкої допомоги, ні жодного лікаря. Мігрантів, мовляв, кинули просто помирати.
"Лукашенко не турбується не тільки про мігрантів, а й про самих білорусів. Йому просто по барабану. Людей справді використовують як зброю", – відзначив журналіст.
Диктатору потрібна гуманітарна катастрофа
Також журналістів прокоментував інформацію про смерть хлопчика. Міцкевич наголосив, що саме це і потрібно Лукашенку.
"Він хоче показати гуманітарну катастрофу, йому потрібні смерті", – сказав журналіст. Він додав, що потрібну риторику активно поширюють на білоруських та російських пропагандистських каналах.
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На кордоні загострюється ситуація
- Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський терміново вилетів на Волинь, аби перевірити державний кордон із Білоруссю.
- Адже міграційна криза, яку організував Лукашенко біля кордонів з Європейським Союзом, може зачепити й Україну. Про це заявив наш посол в Польщі Андрій Дещиця.
- Тим часом Рада безпеки ООН збирає екстрене засідання, аби обговорити ситуацію з мігрантами. Верховна комісарка з прав людини Мішель Бачелет заявила, що дуже стурбована, оскільки люди змушені перебувати на морозі.