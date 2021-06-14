Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс заявил, что главное, чтобы в НАТО была политическая воля для решения вопроса российской агрессии в Украине. Как он предположил, это решение скорее всего будет на стороне украинского государства.

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Украину видят членом НАТО

По словам Ауштрявичюса, в НАТО уже смотрят на Украину, как на будущего члена Альянса. Учитывая это, решение вопроса войны на востоке государства будет происходить не военным путем.

Я не вижу военного решения проблемы – будет политическое,

– подчеркнул евродепутат.

По мнению Ауштрявичюса, именно такое развитие событий будет уже прямой дорогой Украины к членству в НАТО.

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Интервью с Пятрасом Ауштрявичюсом: смотрите видео

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