Депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс заявив, що головне, аби в НАТО була політична воля для розв'язання питання російської агресії в Україні. Як він припустив, це рішення скоріш за все буде на боці української держави.

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Україну бачать членом НАТО

За словами Ауштрявічюса, в НАТО вже дивляться на Україну, як на майбутнього члена Альянсу. Зважаючи на це, розв'язання питання війни на Сході держави відбуватиметься не воєнним шляхом.

Я не бачу воєнного розв'язання проблеми – буде політичне,

– наголосив євродепутат.

На думку Ауштрявічюса, саме такий розвиток подій буде вже прямою дорогою України до членства в НАТО.

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Інтерв'ю з Пятрасом Ауштрявічюсом: дивіться відео

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