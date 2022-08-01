Об этом 24 каналу рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. Таким способом хотят усилить безопасность пассажиров, ведь российские оккупанты неоднократно обстреливали остановки общественного транспорта, автомобили и т.д.

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Как отмечает Поворозник, по таким же правилам работают перевозки в метро – там проходят только подземные проезды, а наземные – останавливаются.

Во время воздушной тревоги наземный общественный транспорт доезжает до ближайшей остановки или просто остановится в месте, где разрешено правилами дорожного движения. Пассажиры смогут пойти в укрытие, а после завершения тревоги – вернуться к тому же автобусу, маршрутке, троллейбусу и тому подобное.

Вполне возможно, что человек окажется в незнакомом месте и не будет знать, где укрытие. Поворозник призвал киевлян при планировании маршрута всегда пересматривать, где расположены убежища. Это можно проверить в приложении "Киев цифровой". Соответствующая информация также будет на штрихкодах в транспорте.

Нам важно рассредоточить людей, чтобы они одновременно не находились в транспорте. Несколько случаев обстрелов уже было, в том числе с троллейбусом. Слава Богу, что он был пустым, – отметил Поворозник.

Общественный транспорт будет останавливаться во время тревоги в Киеве: смотрите видео

Добавим, в Киеве утвердили специальный порядок выдачи пищи, если в городе будут проходить боевые действия и не будет возможности ее приобрести. Тогда ее будут выдавать бесплатно.

Для этого нужно будет написать письменное заявление и предъявить в ЦПАУИ украинский паспорт, идентификационный код, а также для переселенцев справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица. Товары будут выдавать на основании талона, который человек получит после подачи заявления.