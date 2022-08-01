После тревоги люди должны покинуть транспорт и найти ближайшее укрытие. Это нужно для безопасности.

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Как все будет происходить

Трамваи будут довозить пассажиров до ближайшей остановки, автобусы и троллейбусы – до ближайшей остановки или расширения проезжей части – "кармана". Когда объявят отбой, водитель будет ждать пассажиров еще 10 минут. Люди, которые не успеют вернуться к транспортному средству, смогут воспользоваться следующим.

Оплачивать проезд повторно не нужно в обоих случаях. Контроллеры будут знать об этом и будут иметь соответствующие инструкции.