Після тривоги люди мусять покинути транспорт та знайти найближче укриття. Це потрібно задля безпеки.
До теми У Києві наземний громадський транспорт зупинятиметься під час повітряної тривоги
Як все відбуватиметься
- Трамваї довозитимуть пасажирів до найближчої зупинки, автобуси та тролейбуси – до найближчої зупинки або розширення проїжджої частини – "кишені".
- Коли оголосять відбій, водій чекатиме пасажирів ще 10 хвилин. Людям, які не встигнуть повернутися до транспортного засобу, зможуть скористатися наступним.
Оплачувати проїзд повторно не треба в обох випадках. Контролери знатимуть про це та матимуть відповідні інструкції.
У КМДА закликали приватних перевізників дотримуватися правил безпеки, не нехтувати тривогою, а також зараховувати пасажирам попередньо сплачений проїзд після відновлення руху.
Може зацікавити – загроза для Києва досі існує, Кривонос оцінив ризики з білорусі: відео