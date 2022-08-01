Після тривоги люди мусять покинути транспорт та знайти найближче укриття. Це потрібно задля безпеки.

До теми У Києві наземний громадський транспорт зупинятиметься під час повітряної тривоги

Як все відбуватиметься

Трамваї довозитимуть пасажирів до найближчої зупинки, автобуси та тролейбуси – до найближчої зупинки або розширення проїжджої частини – "кишені". Коли оголосять відбій, водій чекатиме пасажирів ще 10 хвилин. Людям, які не встигнуть повернутися до транспортного засобу, зможуть скористатися наступним.

Оплачувати проїзд повторно не треба в обох випадках. Контролери знатимуть про це та матимуть відповідні інструкції.