Будет реализован антикризисный закон, – Витренко о письме в Кабмин и деньги в госбюджет

Юрий Витренко заявил, что письмо к Кабмину касалось средств и изменений договоренностей. Глава правления "Нафтогаза" заявил, что помимо сверхплановых платежей за импортируемый газ, у компании есть незапланированные платежи в госбюджет.

Глава правления "Нафтогаза" заявил, что сейчас будет реализовываться так называемый "антикризисный" закон. Об этом Юрий Витренко рассказал в интервью.

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Витренко о ситуации с письмом в Кабмин

Глава правления "Нафтогаза" пояснил, что контракт уже подписали. Зато письмо в Кабмин направили из-за существенных сверхплановых платежей для импорта.

Именно поэтому "Нафтогаз" ускорил оплату Оператора газотранспортной системы Украины. Витренко пояснил: "Нам заплатит в целом меньше, но быстрее, и это комфортнее для всех сторон". И эти деньги "Нафтогаз" будет инвестировать в оборотный капитал.

Реализация так называемого "антикризисного" закона

Юрий Витренко заверил, что есть "значительные сверхплановые платежи в госбюджет".

Сейчас должна начаться реализация так называемого "антикризисного" закона, когда госбюджет покрывает разницу в тарифах тепловиков, которая возникла давно из-за решения государства, а тепловики должны направлять все полученные средства на погашение долгов перед нами за газ,

– пояснил глава правления "Нафтогаза".

Юрий Витренко заверил:

чтобы сбалансировать сверхплановые расходы госбюджета, планировали возвращать эти средства как подписку по дивидендам;

но логичнее, чтобы деньги шли как сверхплановые рентные платежи;

это все технические вопросы, которые относительно легко могут и должны решаться между госинституциями.

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