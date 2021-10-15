Будет реализован антикризисный закон, – Витренко о письме в Кабмин и деньги в госбюджет
Источник:"Интерфакс-Украина"
Юрий Витренко заявил, что письмо к Кабмину касалось средств и изменений договоренностей. Глава правления "Нафтогаза" заявил, что помимо сверхплановых платежей за импортируемый газ, у компании есть незапланированные платежи в госбюджет.
Глава правления "Нафтогаза" заявил, что сейчас будет реализовываться так называемый "антикризисный" закон. Об этом Юрий Витренко рассказал в интервью.
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Витренко о ситуации с письмом в Кабмин
Глава правления "Нафтогаза" пояснил, что контракт уже подписали. Зато письмо в Кабмин направили из-за существенных сверхплановых платежей для импорта.
Именно поэтому "Нафтогаз" ускорил оплату Оператора газотранспортной системы Украины. Витренко пояснил: "Нам заплатит в целом меньше, но быстрее, и это комфортнее для всех сторон". И эти деньги "Нафтогаз" будет инвестировать в оборотный капитал.
Реализация так называемого "антикризисного" закона
Юрий Витренко заверил, что есть "значительные сверхплановые платежи в госбюджет".
Сейчас должна начаться реализация так называемого "антикризисного" закона, когда госбюджет покрывает разницу в тарифах тепловиков, которая возникла давно из-за решения государства, а тепловики должны направлять все полученные средства на погашение долгов перед нами за газ,
– пояснил глава правления "Нафтогаза".
Юрий Витренко заверил:
- чтобы сбалансировать сверхплановые расходы госбюджета, планировали возвращать эти средства как подписку по дивидендам;
- но логичнее, чтобы деньги шли как сверхплановые рентные платежи;
- это все технические вопросы, которые относительно легко могут и должны решаться между госинституциями.
Коротко о ситуации с газом в Украине
- В сентябре 2021 года в "Нафтогазе" заявляли, что им не хватает денег на закупку 3 миллиардов кубов газа на зиму. Тогда компания просила о дополнительных 44,5 миллиарда гривен.
- Юрий Витренко рассказал, что в украинских газохранилищах есть 19 миллиардов кубометров газа. Его успели закупить до рекордного повышения цен в Европе.
- Витренко также заявил, что для покрытия потребностей населения в Украине не хватает примерно пол миллиарда – миллиард кубов газа собственной добычи (если принимать во внимание потребление населением направления и газ на централизованное отопление для населения).