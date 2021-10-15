Голова правління "Нафтогазу" заявив, що наразі буде реалізовуватись так званий "антикризовий" закон. Про це Юрій Вітренко розповів в інтерв'ю.

До теми Вітренко сказав, скільки не вистачає газу власного видобутку для покриття потреб населення

Вітренко про ситуацію з листом до Кабміну

Глава правління "Нафтогазу" пояснив, що контракт вже підписали. Натомість лист у Кабмін скеровували через суттєві понадпланові платежі для імпорту.

Саме тому "Нафтогаз" прискорив оплату Оператора газотранспортної системи України. Вітренко пояснив: "Нам заплатить в цілому менше, але швидше, і це комфортніше для всіх сторін". І ці гроші "Нафтогаз" інвестуватиме в оборотний капітал.

Реалізація так званого "антикризового" закону

Юрій Вітренко запевнив, що є "значні понадпланові платежі в держбюджет".

Зараз має початися реалізація так званого "антикризового" закону, коли держбюджет покриває різницю в тарифах тепловиків, яка виникла давно через рішення держави, а тепловики мають направляти всі отримані кошти на погашення боргів перед нами за газ,

– пояснив глава правління "Нафтогазу".

Юрій Вітренко запевнив:

щоб його збалансувати понадпланові витрати держбюджету, планували повертати ці кошти як передплату по дивідендах;

та логічніше, щоб гроші йшли як понадпланові рентні платежі;

це все технічні питання, які відносно легко можуть і мають вирішуватися між держінституціями.

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