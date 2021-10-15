Голова правління "Нафтогазу" заявив, що наразі буде реалізовуватись так званий "антикризовий" закон. Про це Юрій Вітренко розповів в інтерв'ю.
До теми Вітренко сказав, скільки не вистачає газу власного видобутку для покриття потреб населення
Вітренко про ситуацію з листом до Кабміну
Глава правління "Нафтогазу" пояснив, що контракт вже підписали. Натомість лист у Кабмін скеровували через суттєві понадпланові платежі для імпорту.
Саме тому "Нафтогаз" прискорив оплату Оператора газотранспортної системи України. Вітренко пояснив: "Нам заплатить в цілому менше, але швидше, і це комфортніше для всіх сторін". І ці гроші "Нафтогаз" інвестуватиме в оборотний капітал.
Реалізація так званого "антикризового" закону
Юрій Вітренко запевнив, що є "значні понадпланові платежі в держбюджет".
Зараз має початися реалізація так званого "антикризового" закону, коли держбюджет покриває різницю в тарифах тепловиків, яка виникла давно через рішення держави, а тепловики мають направляти всі отримані кошти на погашення боргів перед нами за газ,
– пояснив глава правління "Нафтогазу".
Юрій Вітренко запевнив:
- щоб його збалансувати понадпланові витрати держбюджету, планували повертати ці кошти як передплату по дивідендах;
- та логічніше, щоб гроші йшли як понадпланові рентні платежі;
- це все технічні питання, які відносно легко можуть і мають вирішуватися між держінституціями.
Коротко про ситуацію з газом в Україні
- У вересні 2021 року у "Нафтогазі" заявляли, що їм бракує грошей на закупівлю 3 мільярдів кубів газу на зиму. Тоді компанія просила про додаткові 44,5 мільярда гривень.
- Юрій Вітренко розповів, що в українських газосховищах є 19 мільярдів кубометрів газу. Його встигли закупити до рекордного підвищення цін у Європі.
- Вітренко також заявив, що для покриття потреб населення в Україні не вистачає приблизно пів мільярда – мільярд кубів газу власного видобутку (якщо брати до уваги споживання населенням напряму та газ на централізоване опалення для населення).