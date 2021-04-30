Будет решать Офис Президента, а не депутаты, – Фесенко об увольнении Марченко и Степанова
Вопросы об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова и главы Минфина Сергея Марченко будут решать в Офисе Президента. Однако это может произойти несколько позже.
Источник:24 канал
Политолог Владимир Фесенко заявил, что инициатива об увольнении Марченко свидетельствует о спорах и напряжении, которые в последнее время возникли вокруг Минфина. По его мнению, там всегда есть борьба и конфликт интересов.
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Переговоры с МВФ повлияют на решение
Фесенко заявил, что ключевым фактором при решении вопроса о дальнейшей судьбе Марченко будет оценка состояния переговоров с МВФ. По словам политолога, действующий министр находится в "зоне риска", но решение о его увольнении сейчас в ОПУ еще не будут обсуждать.
Снимать министра с должности, любого, неважно Степанова или Марченко, будут не депутаты, а Офис Президента,
– заявил политолог.
Увольнение Степанова
Фесенко заявил, что ситуация с увольнением главы Минздрава Максима Степанова несколько отличается. Все потому, что за его отстранение с должности уже собрали подписи.
Политолог отметил, что их количество является достаточным для вынесения этого вопроса на голосование в Верховной Раде. Однако это возможно сделать уже на следующих заседаниях парламента после Пасхи.
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По словам Фесенко, в Офисе Президента также есть некоторые замечания к работе действующего министра здравоохранения. Впрочем, когда именно там будут решать вопрос о будущем Степанова на должности пока неизвестно.
"Если они и будут менять министра, то чуть позже и по собственной инициативе, а не по обращению оппозиционных депутатов", – подытожил политолог.
Фесенко рассказал о возможном увольнении Степанова и Марченко: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Отставку действующего главы Минздрава Максима Степанова начали обсуждать еще осенью 2020 года. Его обвиняют в коррупционных схемах и плохой борьбе с пандемией COVID-19. Уже в апреле 2021 года СМИ обнародовали информацию, что Верховная Рада планирует отправить Степанова в отставку.
- В Офисе Президента отметили, что длительность пребывания Степанова на должности будет зависеть от результативности его работы.
- Об увольнении главы Минфина Сергея Марченко также заговорили в прошлом году. Уже 30 апреля в парламенте появился законопроект о его увольнении с должности.
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