Вопросы об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова и главы Минфина Сергея Марченко будут решать в Офисе Президента. Однако это может произойти несколько позже.

Политолог Владимир Фесенко заявил, что инициатива об увольнении Марченко свидетельствует о спорах и напряжении, которые в последнее время возникли вокруг Минфина. По его мнению, там всегда есть борьба и конфликт интересов.

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Переговоры с МВФ повлияют на решение

Фесенко заявил, что ключевым фактором при решении вопроса о дальнейшей судьбе Марченко будет оценка состояния переговоров с МВФ. По словам политолога, действующий министр находится в "зоне риска", но решение о его увольнении сейчас в ОПУ еще не будут обсуждать.

Снимать министра с должности, любого, неважно Степанова или Марченко, будут не депутаты, а Офис Президента,

– заявил политолог.

Увольнение Степанова

Фесенко заявил, что ситуация с увольнением главы Минздрава Максима Степанова несколько отличается. Все потому, что за его отстранение с должности уже собрали подписи.

Политолог отметил, что их количество является достаточным для вынесения этого вопроса на голосование в Верховной Раде. Однако это возможно сделать уже на следующих заседаниях парламента после Пасхи.

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По словам Фесенко, в Офисе Президента также есть некоторые замечания к работе действующего министра здравоохранения. Впрочем, когда именно там будут решать вопрос о будущем Степанова на должности пока неизвестно.

"Если они и будут менять министра, то чуть позже и по собственной инициативе, а не по обращению оппозиционных депутатов", – подытожил политолог.

Фесенко рассказал о возможном увольнении Степанова и Марченко: смотрите видео

Что этому предшествовало