Буде вирішувати Офіс Президента, а не депутати, – Фесенко про звільнення Марченка і Степанова
Питання про звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова та очільника Мінфіну Сергія Марченка будуть вирішувати в Офісі Президента. Однак це може відбутися дещо пізніше.
Джерело:24 канал
Політолог Володимир Фесенко заявив, що ініціатива щодо звільнення Марченка свідчить про сперечання і напругу, які останнім часом виникли довкола Мінфіну. На його думку, там завжди є боротьба та конфлікт інтересів.
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Переговори з МВФ вплинуть на рішення
Фесенко заявив, що ключовим чинником під час розв'язання питання про подальшу долю Марченка буде оцінка стану переговорів з МВФ. За словами політолога, чинний міністр перебуває у "зоні ризику", але рішення про його звільнення тепер в ОПУ ще не обговорюватимуть.
Знімати міністра з посади, будь-якого, неважливо Степанова чи Марченка, будуть не депутати, а Офіс Президента,
– заявив політолог.
Звільнення Степанова
Фесенко заявив, що ситуація зі звільненням очільника МОЗ Максима Степанова дещо відрізняється. Усе через те, що за його відсторонення з посади вже зібрали підписи.
Політолог зазначив, що їхня кількість є достатньою для винесення цього питання на голосування у Верховній Раді. Однак це можливо зробити вже на наступних засіданнях парламенту після Великодня.
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За словами Фесенка, в Офісі Президента також є деякі зауваження до роботи чинного міністра здоров'я. Втім, коли саме там розв'язуватимуть питання про майбутнє Степанова на посаді наразі невідомо.
"Якщо вони й будуть змінювати міністра, то трохи пізніше й за власною ініціативою, а не за зверненням опозиційних депутатів", – підсумував політолог.
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Що цьому передувало
- Відставку чинного очільника МОЗ Максима Степанова почали обговорювати ще восени 2020 році. Його звинувачують у корупційних схемах та поганій боротьбі з пандемією COVID-19. Вже у квітні 2021 року ЗМІ оприлюднили інформацію, що Верховна Рада планує відправити Степанова у відставку.
- В Офісі Президента наголосили, що тривалість перебування Степанова на посаді залежатиме від результативності його роботи.
- Про звільнення глави Мінфіну Сергія Марченка також заговорили минулого року. Вже 30 квітня у парламенті з'явився законопроєкт про його звільнення з посади.
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