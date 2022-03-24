Будет создан международный суд, – Вениславский об ответственности России за преступления

После ужасающих преступлений в Украине привлечь Россию к ответственности вполне реалистично. Для этого может быть создан специальный международный уголовный суд.

Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в эфире 24 каналу.

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"Я убежден, что после войны, после нашей победы будет создан специальный международный уголовный суд, который будет рассматривать преступления агрессии России против Украины как нарушение норм международного права", – отметил депутат.

Кто может нести ответственность

По словам Вениславского, за отдачу преступных приказов к ответственности могут привлечь как минимум военное руководство страны-агрессора, а в идеале – даже политическое. Также будут отвечать те, кто следовал указаниям.

Очень многие наши партнеры из западных стран выступили с инициативой создания в будущем именно такого суда,

– заявил нардеп.

Реалистичность такого развития событий подтверждают и последние заявления руководства США. В частности, Джо Байден назвал Владимира Путина военным преступником.

Вениславский добавил, что случаи создания специального международного суда уже были в мировой практике. К примеру, нюрнбергский процесс, в ходе которого расследовали преступления гитлеровской Германии.

Вениславский рассказал о возможном привлечении России к ответственности: смотрите видео