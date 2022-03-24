Про це заявив член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський в ефірі 24 каналу.

До теми Як міжнародний суд та трибунал можуть долучитися до того, щоб переслідувати Росію

"Я переконаний, що після війни, після нашої перемоги буде створений спеціальний міжнародний кримінальний суд, який розглядатиме злочини агресії Росії проти України, як порушення норм міжнародного права", – зазначив депутат.

Хто може нести відповідальність

За словами Веніславського, за віддання злочинних наказів до відповідальності можуть притягнути щонайменше військове керівництво країни-агресорки, а в ідеалі – навіть політичне. Також відповідатимуть ті, хто виконував вказівки.

Дуже багато наших партнерів із західних країн виступили з ініціативою створення у майбутньому саме такого суду,

– заявив нардеп.

Реалістичність такого розвитку подій підтверджують й останні заяви керівництва США. Зокрема, Джо Байден назвав Володимира Путіна воєнним злочинцем.

Веніславський також додав, що випадки створення спеціального міжнародного суду вже були у світовій практиці. Наприклад, нюрнберзький процес, під час якого розслідували злочини гітлерівської Німеччини.

Веніславський розповів про можливе притягнення Росії до відповідальності: дивіться відео