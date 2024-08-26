Будет стоить им дорого, – у Зеленского прокомментировали массированную атаку по Украине

26 августа 2024, 08:50
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Автор: Юлия Мурина

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Андрей Ермак

Россия массированно атакует Украину с утра 26 августа. Еще раз под прицелом агрессора энергетика.

В ОП уже отреагировали. Так, Андрей Ермак подтвердил, что оккупанты атакуют объекты энергетической инфраструктуры.

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В ОП отреагировали на атаку по энергетическим объектам

Желание уничтожить нашу энергетику будет стоить россиянам дорого, их инфраструктуры,
– подчеркнул Ермак.