Будет стоить им дорого, – у Зеленского прокомментировали массированную атаку по Украине
26 августа 2024, 08:50Читати новину українською
Источник:Андрей Ермак
Россия массированно атакует Украину с утра 26 августа. Еще раз под прицелом агрессора энергетика.
В ОП уже отреагировали. Так, Андрей Ермак подтвердил, что оккупанты атакуют объекты энергетической инфраструктуры.
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В ОП отреагировали на атаку по энергетическим объектам
Желание уничтожить нашу энергетику будет стоить россиянам дорого, их инфраструктуры,
– подчеркнул Ермак.