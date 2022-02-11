Будет сухо, но вернутся штормовые ветры: прогноз погоды на 12 февраля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в субботу, 12 февраля, будет солнечной, но холодной. Причиной этому является грядущий антициклон. Средняя температура воздуха будет колебаться от +3 до +7 градусов тепла.
На большинстве территории Украины днем будет сухо и без осадков. Мокрый снег стоит ожидать только жителям восточных областей.
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Порывистый штормовой ветер
Синоптик Наталья Диденко отмечает, что в ночь на 12 февраля и утром атмосферный фронт все же принесет осадки почти по всей Украине. В это время сухо будет только на Юге.
В Киеве тоже ночью и утром будет падать мокрый снег. А еще в Украине снова усилятся ветры.
В субботу ветер ожидается северо-западным, порывистым, даже со штормовыми порывами до 15 – 20 метров в секунду,
– предупреждает Диденко.
Погода в городах Украины 12 февраля
Ужгород – +4...+6
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +1...+3
Луцк – +2...+4
Ровно – +2...+4
Житомир – +2...+4
Винница – +2...+4
Одесса – +6...+8
Николаев – +6...+8
Херсон – +6...+8
Симферополь – +7...+9
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +2...+4
Сумы – +1...+3
Полтава – +2...+4
Днепр – +4...+6
Запорожье – +5...+7
Донецк – +2...+4
Луганск – +2...+4
Харьков – +2...+4
Киев – +1...+3
Погода в Украине 12 февраля / Данные Укргидрометцентра