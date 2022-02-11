Будет сухо, но вернутся штормовые ветры: прогноз погоды на 12 февраля

Погода в Украине в субботу, 12 февраля, будет солнечной, но холодной. Причиной этому является грядущий антициклон. Средняя температура воздуха будет колебаться от +3 до +7 градусов тепла.

На большинстве территории Украины днем будет сухо и без осадков. Мокрый снег стоит ожидать только жителям восточных областей.

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Порывистый штормовой ветер

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что в ночь на 12 февраля и утром атмосферный фронт все же принесет осадки почти по всей Украине. В это время сухо будет только на Юге.

В Киеве тоже ночью и утром будет падать мокрый снег. А еще в Украине снова усилятся ветры.

В субботу ветер ожидается северо-западным, порывистым, даже со штормовыми порывами до 15 – 20 метров в секунду,

– предупреждает Диденко.

Погода в городах Украины 12 февраля

Ужгород – +4...+6

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +1...+3

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – +6...+8

Николаев – +6...+8

Херсон – +6...+8

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +2...+4

Сумы – +1...+3

Полтава – +2...+4

Днепр – +4...+6

Запорожье – +5...+7

Донецк – +2...+4

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4

Киев – +1...+3



Погода в Украине 12 февраля / Данные Укргидрометцентра