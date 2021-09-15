Будет теневым кардиналом, – политолог сказал, может ли Аваков вернуться в политику
Источник:24 канал
Арсен Аваков электорально не привлекательный политик. Это и в дальнейшем будут показывать социологические рейтинги.
В то же время его присутствие в определенной политической силе как человека, который направляет и советует, будет влиять на него положительно. Об этом в эфире 24 канала сказал политолог, доктор политических наук Игорь Петренко.
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По его словам, у бывшего министра внутренних дел есть политические связи. Также есть люди, на которых у него может быть компрометирующая информация, которую можно использовать.
Он (Аваков – 24 канал), скорее всего, будет теневым человеком, теневым кардиналом,
– сказал Петренко.
Эксперт отметил, что если Аваков все же будет пытаться создать политическую силу, то там будут люди, которые не окажут негативного бэкграунда.
Фото с Яценюком и Гройсманом как намек
На форуме YES Аваков активно фотографировался с украинскими политиками, в частности с Владимиром Гройсманом и Арсением Яценюком.
Аваков, Яценюк и Гройсман на форуме / Фото LB.ua
"Это может быть намек. Фотографии стали определенным отвлечением внимания и поводом для слухов. А также – запутыванием следов, чтобы иметь возможность заняться созданием определенной политической силы", – подчеркнул политолог.
Среди такой неопределенности, как пояснил Петренко, можно "выстрелить": оппоненты не знают, на чьем поле он будет играть. "Не отсутствие стратегии, а возможность быстрого удара – это может сыграть ему в плюс", – добавил эксперт.
Политолог сказал, вернется ли Аваков в политику: смотрите видео
Конфликт Авакова и Арестовича: что известно
- Бывший министр внутренних дел внезапно опубликовал старое видео, на котором Алексей Арестович называет АТО – "курортом".
- Аваков призвал гнать спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе куда подальше.
- В ответ Арестович заявил, что его слова якобы вырвали из контекста. В 2017 году он якобы только вернулся из очередной поездки в АТО и был взбешен тем, что украинцев постоянно пытаются заставить плакать.