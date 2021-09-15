Будет теневым кардиналом, – политолог сказал, может ли Аваков вернуться в политику

Арсен Аваков электорально не привлекательный политик. Это и в дальнейшем будут показывать социологические рейтинги.

В то же время его присутствие в определенной политической силе как человека, который направляет и советует, будет влиять на него положительно. Об этом в эфире 24 канала сказал политолог, доктор политических наук Игорь Петренко.

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По его словам, у бывшего министра внутренних дел есть политические связи. Также есть люди, на которых у него может быть компрометирующая информация, которую можно использовать.

Он (Аваков – 24 канал), скорее всего, будет теневым человеком, теневым кардиналом,

– сказал Петренко.

Эксперт отметил, что если Аваков все же будет пытаться создать политическую силу, то там будут люди, которые не окажут негативного бэкграунда.

Фото с Яценюком и Гройсманом как намек

На форуме YES Аваков активно фотографировался с украинскими политиками, в частности с Владимиром Гройсманом и Арсением Яценюком.



Аваков, Яценюк и Гройсман на форуме / Фото LB.ua

"Это может быть намек. Фотографии стали определенным отвлечением внимания и поводом для слухов. А также – запутыванием следов, чтобы иметь возможность заняться созданием определенной политической силы", – подчеркнул политолог.

Среди такой неопределенности, как пояснил Петренко, можно "выстрелить": оппоненты не знают, на чьем поле он будет играть. "Не отсутствие стратегии, а возможность быстрого удара – это может сыграть ему в плюс", – добавил эксперт.

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