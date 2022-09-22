Будет ждать конца путина, – Пионтковский предположил, объявит ли лукашенко мобилизацию

На днях кремлевский карлик объявил частичную мобилизацию. Логично, что сразу возник вопрос о его верном друге – диктаторе лукашенко, Андрей Пионтковский считает, что это маловероятно.

Объявит ли лукашенко мобилизацию – нам не важно. Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он также отметил, что более важно то, решится ли лукашенко отправить свои войска в Украину.

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Лично я считаю, что не отправит, более того – он будет "петлять" до последнего. У лукашенко есть хорошая социология, по последним данным более 80% белорусских военных против войны россии в Украине,

– добавляет публицист.

По его словам, сейчас белорусский диктатор будет выжидать конца путина, а потом еще может провозгласить себя главным борцом с путиным.

Подробнее о рисках со стороны беларуси: смотрите видео

Белорусские учения на границе с Украиной продолжаются

При этом лукашенко напомнил, что уже поручал проработать на практике действия военных на границе с Украиной с учетом "опыта противодействия", а также прикрытия границы.

Военные учения продлили до 24 сентября. Общее количество продолжений составило 21 неделю. К границе с Украиной стягивают технику и военных, чтобы держать нас в напряжении.