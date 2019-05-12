Будет ли Литва поддерживать Украину: избрание нового президента и два референдума

В первом туре на высшую должность в Литве претендуют девять кандидатов. Фаворитами считают троих, которые поддерживают Украину и считают Россию агрессором. Вместе с первым туром в Литве проводят два референдума. Литовцы должны определиться с тем, разрешить ли двойное гражданство и нужно ли сократить число депутатов Сейма.

У людей не было недовольства относительно трех бюллетеней для голосования. Это могли быть единичные случаи, если кто-то не знал о референдуме. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала литовская журналистка Ана Даукшевич.

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Журналистка рассказала, что сейчас есть три явных лидера президентской гонки, которые не являются пророссийскими. В Литве кандидату нельзя заявлять о своей поддержке России – это обеспечение проигрыша.

Порядок дня, думаю, что не изменится, ведь мы и дальше будем поддерживать Украину, а Россию называть страной-агрессором,

– заявила журналистка Ана Даукшевич.

В Литве голосование заканчивается в 20 вечера, поэтому где-то в полночь можно будет примерно понимать, кто попадет во второй тур.

"Что касается уменьшения количества депутатов Сейма, то многие люди понимают, что это все популизм нашей руководящей партии, которая старается продемонстрировать, что думает как уменьшить расходы бюджета. Однако если их будет не 141, а 121, и они так же не придут на заседание, то это ничего не изменит. Также люди могли не брать все бюллетени. Например, могли голосовать только за президента", – добавила Даукшевич.

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Журналистка пояснила, что двойное гражданство связано с миграцией. Много людей живут в иммиграции, и этот закон касается их. Сейчас, если человек живет в другом государстве и захочет получить его гражданство, то сразу лишается литовского. Поэтому этот закон делается для того, чтобы они не потеряли связь с Литвой.