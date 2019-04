Как с помощью новейших технологий Россия вмешивается в политические процессы других стран

Социальные сети и телевидение – эти два инструмента стали главными рычагами воздействия на избирателей. Новейшие технологии используют во всех странах.

В литовском сериале "Лето в Найсяй" рассказывают об идеальном селе и жизни его жителей. Финансирует проект литовский бизнесмен и политик Рамунас Карбаускис.

Сериал стартовал в 2009 году и выходил в эфире до тех пор, пока не помог его спонсору вернуться в политику. В 2016 году партия Карбаускиса "Союз крестьян и зеленых" получила большинство в парламенте. Хотя в 2012 году провалилась на выборах.

Когда ты из года в год показываешь людям, что должно быть, как это должно быть, как должен выглядеть политик и ты потом выходишь и говоришь те же самые вещи, которые говорит прототип в сериале, конечно, ему это добавляет баллов,

– сказала журналист литовского издания Lietuvos rytas Ана Даукшевич.

Центральная избирательная комиссия Литвы признала некоторые эпизоды "Лето в Найсяй" политической агитацией. И заставила Карбаускиса заплатить 50 евро за каждую секунду. Однако это решение до сих пор оспаривают в судах.



Рамунас Карбаускис

По словам Даушкевич, сериал смотрят в основном в маленьких городах и селах, где живет электорат партии крестьян. А главный герой Пиюс – честный агроном, который идет в политику, чтобы изменить страну, даже внешне похож на Карбаускиса. Впрочем в жизни прототип вымышленного персонажа оказался совсем другим.

Когда он пришел к власти, его ошибка заключалась в том, что он отвернулся от журналистов вообще, он не отвечал ни на какие вопросы, или отвечал очень грубо,

– отметила Ана Даушкевич.

А вопросов накопилось много. В частности, литовские журналисты нашли связь Карбаускиса с российскими олигархами. В Литве бизнес политика представляет российский концерн, который принадлежит Вячеславу Кантору. А брат Карбаускиса Миндаугас живет в Москве и работает в Московском академическом театре Маяковского.

Однако за три года правления идеальное село партия Карбаускиса так и не построила. А за год до следующих парламентских выборов взялась за обычный популизм. Например, хотят сократить количество депутатов Сейма.

В Бртании сняли документальный фильм о Brexit. В нем рассказывают, как активист Доминик Каммингс реализовывал политическую кампанию Vote Leave (голос за выход).



Протесты в Великобритании

Vote Leave платила за сбор данных пользователей Facebook с помощью программы "This is your digital life". Ее разработал русский профессор Кембриджского университета Александр Коган. Приложение отслеживал географическое расположение, содержание страниц, которым пользователи ставили "лайк", а также деятельность друзей, в частности доступ к данным в соцсети.

Что нужно знать про Brexit?Это выход Великобритании из состава ЕС. Референдум по этому вопросу состоялся 23 июня 2016 года. За выход из Евросоюза проголосовали 51,9% подданных, за то, чтобы остаться в составе ЕС высказались 48,1% лиц, принявших участие в волеизъявлении. С помощью этих данных развернули масштабную рекламную кампанию в социальных сетях по Brexit, когда пользователь видел ту рекламу, которая соответствует его интересам.

Вот эти армии ботов, которые усиливали интернет фактически, которые влияют на общественное мнение, которые убеждали в том, что европейский союз это фактически проект, который не состоялся и который фактически уничтожает Британию,

– подчеркнул политолог Тарас Семенюк.

Для этого достаточно создать сотню аккаунтов в Facebook и Twitter, которые будут распространять тысячи сообщений. Эти волны будут подхватывать реальные пользователи и начинать обсуждения.

Такая деятельность может проводиться с компьютером из любой точки мира, то есть создается определенный багаж аккаунтов, которые массово запускают определенные хэштеги и распространяются по социальной сети,

– добавил Тарас Семенюк.

Предотвратить распространение фейков невозможно, как и найти первоисточник, но самое важное: люди попадают под влияние медиа и соцсетей и не всегда могут отделить виртуальную реальность от настоящей.