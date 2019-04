Як за допомогою новітніх технологій Росія втручається у політичні процеси інших країн

Соціальні мережі та телебачення – ці два інструменти стали головними важелями впливу на виборців. Новітні технології використовують у всіх країнах.

У литовському серіалі "Літо в Найсяй" розповідають про ідеальне село та життя його мешканців. Фінансує проект литовський бізнесмен та політик Рамунас Карбаускіс.

Серіал стартував у 2009 році та вийшов в ефірі доти, доки не допоміг його спонсору повернутися у політику. У 2016 році партія Карбаускіса "Спілка селян і зелених" отримала більшість у парламенті. Хоча у 2012 році провалилася на виборах.

Коли ти з року в рік показуєш людям, що повинно бути, як це повинно бути, як повинен виглядати політик і ти потім виходиш і говориш ті ж самі речі, які говорить прототип в серіалі, звичайно йому це додає балів,

– сказав журналіст литовського видання Lietuvos rytas Ана Даукшевич.

Центральна виборча комісія Литви визнала деякі епізоди "Літа в Найсяй" політичною агітацією. І змусила Карбаускіса заплатити 50 євро за кожну секунду. Однак це рішення досі оскаржують в судах.



Рамунас Карбаускіс

За словами Даушкевич, серіал дивляться в основному в маленьких містах та селах, де живе електорат партії селян. А головний герой Піюс – чесний агроном, який йде в політику, щоб змінити країну, навіть зовнішньо схожий на Карбаускіса. Втім в житті прототип вигаданого персонажа виявився геть іншим.

Коли він прийшов до влади, його помилка полягала в тому, що він дуже відвернувся від журналістів взагалі, він не відповідав ні на які питання, або відповідав дуже грубо,

– зазначила Ана Даушкевич.

А питань назбиралося багато. Зокрема, литовські журналісти знайшли зв'язок Карбаускіса із російськими олігархами. У Литві бізнес політика представляє російський концерн, який належить В'ячеславу Кантору. А брат Карбаускіса Міндаугас живе в Москві та працює у Московському академічному театрі Маяковського.

Проте за три роки правління ідеального села партія Карбаускіса так і не побудувала. А за рік до наступних парламентських виборів взялася за звичайний популізм. Наприклад, хочуть скоротити кількість депутатів Сейму.

У Бртанії зняли документального фільму про Brexit. В ньому розповідають, як активіст Домінік Каммінгс реалізовував політичну кампанію Vote Leave (голос за вихід).



Протести у Великій Британії

Vote Leave платила за збір даних користувачів Facebook за допомогою програми "This is your digital life". Її розробив росіянин, професор Кембриджського університету Олександр Коган. Додаток відстежував географічне розташування, зміст сторінок, яким користувачі ставили "лайк", а також діяльність друзів, зокрема доступ до їх даних у соцмережі.

Що треба знати про Brexit?Це вихід Великої Британії зі складу ЄС. Референдум з цього питання відбувся 23 червня 2016 року. За вихід з Євросоюзу проголосувало 51,9% підданих, за те, щоб залишитись у складі ЄС висловилось 48,1% осіб, які взяли участь у волевиявленні. За допомогою цих даних розгорнули масштабну рекламну кампанію в соціальних мережах за Brexit, коли користувач бачив ту рекламу, яка відповідає його інтересам.

Ось ці армії ботів, які підсилювали інтернет фактично, які вплива на громадську думку, які переконували в тому, що європейський союз це є фактично проект, який не відбувся і який фактично знищує Британію,

– наголосив політолог Тарас Семенюк.

Для цього достатньо створити сотню аккаунтів у Facebook та Twitter, які поширюватимуть тисячі дописів. Ці хвилі підхоплюватимуть реальні користувачі і розпочинатимуть обговорення.

Така діяльність може проводитися з комп'ютером з будь-якої точки світу, тобто створюється певний багаж аккаунтів, які масово запускають певні хештеги і поширюються соціальною мережею,

– додав Тарас Семенюк.

Запобігти поширенню фейків неможливо, як і знайти першоджерело, але найважливіше: люди потраплять під вплив медіа та соцмереж і не завжди можуть відділити віртуальну реальність від справжньої.