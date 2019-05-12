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      Чи підтримуватиме Литва Україну: обрання нового президента та два референдуми

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      У першому турі на найвищу посаду в Литві претендує дев'ять кандидатів. Фаворитами вважають трьох, які підтримують Україну і вважають Росію агресором. Разом з першим туром в Литві проводять два референдуми. Литовці мають визначитися з тим, чи дозволити подвійне громадянство та чи потрібно скоротити кількість депутатів сейму.

      У людей не було невдоволення, щодо трьох бюлетенів для голосування. Це могли бути одиничні випадки, якщо хтось не знав за референдум. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла литовська журналістка Ана Даукшевич.

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      Журналістка розповіла, що наразі є три явних лідери президентської гонитви, які не є проросійськими. В Литві кандидату не можна заявляти про свою підтримку Росії – це забезпечення програшу.

      Порядок дня, думаю, що не зміниться, адже ми й далі будемо підтримувати Україну, а Росію називатиме країною-агресором,
      – заявила журналістка Ана Даукшевич.

      У Литві голосування закінчується о 20 вечора, тому десь опівночі можна буде приблизно розуміти, хто потрапить до другого туру.

      "Щодо зменшення кількості депутатів сейму, то багато людей розуміє, що це все популізм нашої керівної партії. Яка намагається продемонструвати, що думає як зменшити витрати бюджету. Проте якщо їх буде не 141, а 121 й вони також не прийдуть на засідання, то це нічого не змінить. Також люди могли не брати всі бюлетені. Наприклад, могли тільки голосувати за президента", – додала Даукшевич.

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      Журналістка пояснила, що подвійне громадянство пов’язане з міграцією. Не мало людей живе в імміграції й цей закон стосується їх. Зараз, якщо людина живе в інакшій державі й захоче отримати її громадянство, одразу позбавляється литовського. Тому цей закон робиться для того, щоб вони не втратили зв'язок з Литвою.

      blog_ava
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      Теги: Литва Новини політики
      Джерело: 24 канал
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