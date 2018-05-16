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Будет ли проверять МИД Украины частные аккаунты своих работников на антисемитские посты

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что проверка частных аккаунтов представителей их службы проводится постоянно.

Он отметил, что во время войны каждый должен соответствовать своему месту в команде дипломатической службы, ведь антисемитам нет места в МИД Украины.

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"Сейчас государственный секретарь по моей просьбе начал дисциплинарное производство, мы должны очень детально изучить и задокументировать всю ситуацию, ведь мы правовая страна, в отличие от России", – прокомментировал Павел Климкин.

Вообще, мы свободная страна, мы не собираемся следить за каждым, но вместе с тем, за антисемитские посты в социальных сетях нужно нести ответственность,
– ответил Павел Климкин.

Он также добавил, что может каждому лично предоставить советы, как эффективно и ответственно пользоваться социальными сетями.

К слову, 15 мая глава украинского МИД призвал украинских болельщиков воздержаться от поездок на Чемпионат мира по футболу, который состоится в России. Павел Климкин объяснил, что безопасность украинских граждан на территории России никто гарантировать не сможет, а провокации со стороны РФ будут гарантированы.

Теги: Новости Украины МИД Украины Павел Климкин Соцсети
Источник: 24 Канал
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