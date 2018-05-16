Будет ли проверять МИД Украины частные аккаунты своих работников на антисемитские посты
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что проверка частных аккаунтов представителей их службы проводится постоянно.
Он отметил, что во время войны каждый должен соответствовать своему месту в команде дипломатической службы, ведь антисемитам нет места в МИД Украины.
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"Сейчас государственный секретарь по моей просьбе начал дисциплинарное производство, мы должны очень детально изучить и задокументировать всю ситуацию, ведь мы правовая страна, в отличие от России", – прокомментировал Павел Климкин.
Вообще, мы свободная страна, мы не собираемся следить за каждым, но вместе с тем, за антисемитские посты в социальных сетях нужно нести ответственность,
– ответил Павел Климкин.
Он также добавил, что может каждому лично предоставить советы, как эффективно и ответственно пользоваться социальными сетями.
К слову, 15 мая глава украинского МИД призвал украинских болельщиков воздержаться от поездок на Чемпионат мира по футболу, который состоится в России. Павел Климкин объяснил, что безопасность украинских граждан на территории России никто гарантировать не сможет, а провокации со стороны РФ будут гарантированы.