Чи перевірятиме МЗС України приватні акаунти своїх працівників на антисемітські пости
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що перевірка приватних акаунтів представників їхньої служби проводиться постійно.
Він зазначив, що під час війни кожен має відповідати своєму місцю в команді дипломатичної служби, адже антисемітам немає місця в МЗС України.
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"Наразі державний секретар на моє прохання розпочав дисциплінарне провадження, ми маємо дуже детально вивчити і задокументувати всю ситуацію, адже ми правова країна, на відміну від Росії", – прокоментував Павло Клімкін.
Взагалі, ми вільна країна, ми не збираємося слідкувати за кожним, але разом з тим, за антисемітські пости в соціальних мережах потрібно нести відповідальність,
– відповів Павло Клімкін.
Він також додав, що може кожному особисто надати поради, як ефективно і відповідально користуватися соцмережами.
До слова, 15 травня глава українського МЗС закликав українських вболівальників утриматись від поїздок на Чемпіонат світу з футболу, що відбудеться у Росії. Павло Клімкін пояснив, що безпеку українських громадян на території Росії ніхто гарантувати не зможе, а провокації з боку РФ будуть гарантовані.