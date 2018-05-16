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КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Чи перевірятиме МЗС України приватні акаунти своїх працівників на антисемітські пости

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що перевірка приватних акаунтів представників їхньої служби проводиться постійно.

Він зазначив, що під час війни кожен має відповідати своєму місцю в команді дипломатичної служби, адже антисемітам немає місця в МЗС України.

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"Наразі державний секретар на моє прохання розпочав дисциплінарне провадження, ми маємо дуже детально вивчити і задокументувати всю ситуацію, адже ми правова країна, на відміну від Росії", – прокоментував Павло Клімкін.

Взагалі, ми вільна країна, ми не збираємося слідкувати за кожним, але разом з тим, за антисемітські пости в соціальних мережах потрібно нести відповідальність,
– відповів Павло Клімкін.

Він також додав, що може кожному особисто надати поради, як ефективно і відповідально користуватися соцмережами.

До слова, 15 травня глава українського МЗС закликав українських вболівальників утриматись від поїздок на Чемпіонат світу з футболу, що відбудеться у Росії. Павло Клімкін пояснив, що безпеку українських громадян на території Росії ніхто гарантувати не зможе, а провокації з боку РФ будуть гарантовані.

Теги: Новини України Павло Клімкін МЗС України Соцмережі
Джерело: 24 Канал
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