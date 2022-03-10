Будете отвечать так же, как все, кто сбрасывает бомбы, – Зеленский российским пропагандистам

Владимир Зеленский подчеркнул, что все россияне, которые совершают зверства в Украине, будут отвечать. Военные преступления невозможны без прикрывающих их пропагандистов.

Президент предупредил, что найдут всю собственность пропагандистов и связанных с ними лиц. Власть сделает все, чтобы ее конфисковали.

Вы будете отвечать так же, как все те, кто приказывал сбрасывать бомбы на мирных людей,

– подчеркнул Зеленский.

Политик обратился к пропагандистам, сказав, что роскошной жизни и богатых стран у них больше не будет. И это только начало.

"Вас привлекут к ответственности за соучастие в военных преступлениях. А потом... Вас возненавидят граждане России. Все, кого вы сейчас обманываете. Когда они почувствуют последствия вашей лжи. Почувствуют по своим кошелькам", – подытожил президент.

Смотрите новое видеообращение Зеленского:

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