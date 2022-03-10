Президент попередив, що знайдуть всю власність пропагандистів та пов'язаних з ними осіб. Влада зробить все, аби її конфіскували.
Важливо Володимир Зеленський звернувся до українців у 15-ий день війни
Ви будете відповідати так само, як і всі ті, хто наказу скидати бомби на мирних людей,
– наголосив Зеленський.
Політик звернувся до пропагандистів, сказавши, що розкішного життя та багатих країн у них більше не буде. І це тільки початок.
"Вас притягнуть до відповідальності за співучасть у воєнних злочинах. А потім...Вас зненавидять громадяни Росії. Всі, кого ви зараз обманюєте. Коли вони відчують наслідки вашої брехні. Відчують по своїх гаманцях", – підсумував президент.
Дивіться нове відеозвернення Зеленського:
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