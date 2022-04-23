Будьте дома: мэр Николаева рассказал о трагедии с разорванным снарядом в комендантское время

Соблюдение правил комендантского часа – важное требование к каждому украинцу. Его нарушение может иметь трагические последствия.

Мэр Николаева Александр Сенкевич отметил необходимость соблюдения комендантского часа. В определенное время гражданам нужно оставаться дома для собственной безопасности.

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Трагический случай в Николаеве

В Николаеве группа людей находилась на улице после наступления комендантского часа. В результате взрыва снаряда трое из них получили ранения, один человек в результате полученных травм умер в больнице.

После наступления темноты нас часто бомбят. Поэтому прошу – оставайтесь в безопасном месте, – призвал Сенкевич.

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