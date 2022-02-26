Будьте прокляты: в ГПСУ обратились к белорусским пограничникам и военным

С первых дней российского вторжения в Украину поддержку агрессору оказывает Беларусь. В ГПСУ обратились к белорусским военным.

Обращение опубликовал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Внимание Враг сосредоточил свои силы на нескольких направлениях: где и главные цели

Колонны техники атаковали не только с территории России, но и страны, превратившейся в сателлита России. К этому прилагается использование боевой авиации, артиллерии, баллистических ракет и других средств с территории Белоруссии,

– подчеркнул Сергей Дейнеко.

Он добавил, что свои мысли по поводу действий Беларуси он высказал руководителю пограничного ведомства. Но подчеркнул, что Украина обязательно победит, а белорусские пограничники не имеют права называть себя пограничниками и будут прокляты!

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Украинские пограничники обратились к белорусским военным / Фото Сергей Дейнеко

Полный текст обращения

С первых дней кровавого российского вторжения в Украину поддержку стране-агрессору активно оказывает Беларусь. Колонны техники атаковали не только с территории России, но и страны, превратившейся в сателлита РФ. К этому прилагается использование боевой авиации, артиллерии, баллистических ракет и других средств на территории РБ.

Все, что я думаю о действиях Беларуси, высказал руководителю пограничного ведомства.

Знайте! МЫ ПОБЕДИМ

БУДЬТЕ ВЫ ПРОКЛЯТЫ, ТВАРИ!!!

С ПРЕЗРЕНИЕМ!

Могу также добавить – вы недостойны называть себя пограничниками.