Будьте прокляты: в ГПСУ обратились к белорусским пограничникам и военным
Источник:фейсбук Сергей Дейнеко
С первых дней российского вторжения в Украину поддержку агрессору оказывает Беларусь. В ГПСУ обратились к белорусским военным.
Обращение опубликовал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.
Внимание Враг сосредоточил свои силы на нескольких направлениях: где и главные цели
Колонны техники атаковали не только с территории России, но и страны, превратившейся в сателлита России. К этому прилагается использование боевой авиации, артиллерии, баллистических ракет и других средств с территории Белоруссии,
– подчеркнул Сергей Дейнеко.
Он добавил, что свои мысли по поводу действий Беларуси он высказал руководителю пограничного ведомства. Но подчеркнул, что Украина обязательно победит, а белорусские пограничники не имеют права называть себя пограничниками и будут прокляты!
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Украинские пограничники обратились к белорусским военным / Фото Сергей Дейнеко
Полный текст обращения
С первых дней кровавого российского вторжения в Украину поддержку стране-агрессору активно оказывает Беларусь. Колонны техники атаковали не только с территории России, но и страны, превратившейся в сателлита РФ. К этому прилагается использование боевой авиации, артиллерии, баллистических ракет и других средств на территории РБ.
Все, что я думаю о действиях Беларуси, высказал руководителю пограничного ведомства.
Знайте! МЫ ПОБЕДИМ
БУДЬТЕ ВЫ ПРОКЛЯТЫ, ТВАРИ!!!
С ПРЕЗРЕНИЕМ!
Могу также добавить – вы недостойны называть себя пограничниками.