"Будьте духовным дедушкой ПЦУ": экзарх Константинополя обратился к Филарету

Патриарх Филарет имеет значительное влияние на предстоятеля Православной церкви Украины Епифания. Однако, он должен перестать пытаться управлять ПЦУ, стать для нее "духовным дедушкой" и позволить Епифанию быть независимым председателем новосозданной церкви.

Об этом заявил архиепископ Даниил Памфильський Украинской православной церкви в США в интервью "ВВС Украина".

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"Владыка Филарет сейчас имеет шанс войти в историю как один из строителей поместной ПЦУ, как человек, который в течение своей жизни сделал огромную работу и с большой честью и достоинством отошел в сторону, став духовным дедушкой этой церкви. Или он имеет шанс разрушить все, о чем говорит, что он строил всю свою жизнь. Выбор за ним", – отметил архиепископ.

По его словам, Константинополю не слишком нравится позиция бывшего предстоятеля УПЦ КП, который намекает, что повлияет и даже каким-то образом будет управлять новой Поместной церковью Украины.

Представитель Константинополя отметил, что Филарет имел и, возможно, до сих пор имеет влияние на новоизбранного митрополита Киевского и всея Украины Епифания, который 5 лет был его наместником. Поэтому, во Вселенской патриархии отмечают, что если он слишком много будет вмешиваться в административные дела новой церкви, то может навредить Епифанию.

Это все, что я прошу у Филарета, дайте возможность Епифанию быть предстоятелем церкви! Будьте духовным дедушкой, папой, советуйте, но дайте возможность делать свое дело,

– заявил архиепископ.

Кроме того, он добавил, что для Константинополя и мирового православия Филарет является каноническим митрополитом, а для внутреннего потребления, из уважения к возрасту и заслугам, он может сохранять титул патриарха, который приложил руку к созданию Православной церкви Украины.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Президент Украины Петр Порошенко принял решение о присвоении патриарху ПЦУ Филарету звания Героя Украины.

Как создавали Православную церковь в Украине?​

9 октября в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Предстоятелем Православной церкви Украины стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор.



6 января 2019 года Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии.

Украина получила Томос об автокефалии: смотрите видео