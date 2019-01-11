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      "Будьте духовним дідусем ПЦУ": екзарх Константинополя звернувся до Філарета

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      Екзарх Константинополя закликав Філарета дати можливість Епіфанію керувати ПЦУ
      Екзарх Константинополя закликав Філарета дати можливість Епіфанію керувати ПЦУ / Фото з відкритих джерел

      Патріарх Філарет має значний вплив на предстоятеля Православної церкви України Епіфанія. Проте, він має перестати намагатися керувати ПЦУ, стати для неї "духовним дідусем" і дозволити Епіфанію бути незалежним головою новоствореної церкви.

      Про це заявив архієпископ Даниїл Памфільський Української православної церкви в США в інтерв'ю "ВВС Україна".

      Читайте також: Філарет каже, що процес об’єднання українського православ’я тільки почався

      "Владика Філарет зараз має шанс увійти в історію як один з будівничих помісної ПЦУ, як людина, яка протягом свого життя зробила величезну роботу і з великою честю і гідністю відійшла убік, ставши духовним дідусем цієї церкви. Або він має шанс зруйнувати все, про що говорить, що він будував усе своє життя. Вибір за ним", – зазначив архієпископ.

      За його словами, Константинополю не надто подобається позиція колишнього предстоятеля УПЦ КП, який натякає, що матиме вплив чи навіть якимось чином керуватиме новою Помісною церквою України.

      Представник Константинополя відзначив, що Філарет мав і, можливо, досі має вплив на новообраного митрополита Київського і всієї України Епіфанія, який 5 років був його намісником. Тому, у Вселенській патріархії наголошують, що якщо він занадто багато буде втручатись в адміністративні справи нової церкви, то може зашкодити Епіфанію.

      Це все, що я прошу у Філарета, дайте можливість Епіфанію бути предстоятелем церкви! Будьте духовним дідусем, татом, радьте, але дайте можливість робити свою справу,
      – заявив архієпископ.

      Окрім того, він додав, що для Константинополя та світового православ'я Філарет є канонічним митрополитом, а для внутрішнього вжитку, через повагу до віку та заслуг, він може зберігати титул патріарха, який мав до створення Православної церкви України.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Президент України Петро Порошенко прийняв рішення про присвоєння патріарху ПЦУ Філарету звання Героя України.

      Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Предстоятелем Православної церкви України став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор.

      6 січня 2019 року Православна церква України отримала Томос про автокефалію.

      Україна отримала Томос про автокефалію: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини політики Релігія Православна церква України Епіфаній Філарет Вселенський патріархат
      Джерело: 24 Канал
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