Філарет каже, що процес об’єднання українського православ’я тільки почався

З отриманням Томосу про автокефалію Православної церкви України процес об’єднання українського православ’я тільки розпочався.

Про це почесний патріарх Православної церкви України Філарет сказав під час подячного молебню у Свято-Покровському кафедральному соборі в Рівному.

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Київський патріархат 25 років стукав у двері Вселенського патріархату, але вони не відчинялися, а тепер відчинилася. А чому вони відчинились? Тому що Бог створив такі умови, в яких вселенський патріарх не міг вчинити інакше, як він вчинив, тобто надати Томос Українській православній церкві про автокефалію,

– сказав Філарет.

За його словами, разом із цією подією "процес об’єднання українського православ’я тільки почався".

"Ми віримо, що ми об’єднаємо в Україні усе православ’я у єдину помісну Українську православну церкву. Бог також створить такі умови, що всі прийдуть до складу Української православної церкви, але нам треба працювати разом з державою", – наголосив патріарх.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.



6 січня ПЦУ отримала Томос від Варфоломія. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Вже 7 січня у Соборі святої Софії у Києві відбулася різдвяна літургія, під час якої уперше на всезагальний огляд виставили Томос.

Що таке Томос?Це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України, а предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі у Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.