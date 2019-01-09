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      Томос для України підписали усі члени Вселенського патріархату: фото

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      Усі члени Вселенського патріархату підписали Томос: найближчим часом документ повернеться в Україну
      Усі члени Вселенського патріархату підписали Томос: найближчим часом документ повернеться в Україну / Getty Images

      9 січня у Стамбулі (Константинополі) Томос про автокефалію Православної церкви України підписали усі члени Вселенського патріархату.

      Про це повідомляє ТСН.

      Читайте також: Опубліковано повний текст Томосу про автокефалію Православної церкви України

      "Відтепер документ – остаточно оформлено. Упродовж кількох днів він повернеться до України", – зазначили журналісти. 

      Також вони оприлюднили світлини з церемонії підписання.

      Томос, Україна, релігія, Вселенський патріархат, Стамбул, Константинополь
      Усі члени Вселенського патріархату підписали Томос для України 

      Томос, Україна, релігія, Вселенський патріархат, Стамбул, Константинополь
      Тепер Томос про автокефалію ПЦУ є остаточно оформленим 

      Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.

      6 січня ПЦУ отримала Томос від Варфоломія. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

      Вже 7 січня у Соборі святої Софії у Києві відбулася різдвяна літургія, під час якої уперше на всезагальний огляд виставили Томос. Опісля документ перенесли до Трапезної церкви храму, де його могли бачити усі охочі. Згодом з'явилася інформація, що документ найближчими днями знову мали повернути до Стамбула,аби його підписали всі члени Синоду Вселенського патріархату. Також зазначалося, що після цієї процедури Томос знову літаком мали доправити до України, і тут документ буде зберігатися в особливих умовах. 

      До слова, за інформацією ЗМІ, Томос, імовірно, у майбутньому у Софії Київській більше не розміщуватимуться, а його можуть перенести до Михайлівського Золотоверхого собору, де наразі розташовується резиденція митрополита ПЦУ Епіфанія.

      Що таке Томос?Це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України, а предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі у Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

      Україна отримала Томос: дивіться відео

       

      як розгортаються події після отримання україною томосу:
      Теги: Новини України Релігія Православна церква України Вселенський патріархат Томос
      Джерело: 24 Канал
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