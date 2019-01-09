Томос для Украины подписали все члены Вселенского патриархата

9 января Стамбуле (Константинополе) Томос об автокефалии Православной церкви Украины подписали все члены Вселенского патриархата.

Об этом сообщает ТСН.

Читайте также: Опубликован полный текст Томоса об автокефалии Православной церкви Украины

"Отныне документ – окончательно оформлен. В течение нескольких дней он вернется в Украину", – отметили журналисты.

Также они обнародовали фотографию с церемонии подписания.



Все члены Вселенского патриархата подписали Томос для Украины



Теперь Томос об автокефалии ПЦУ окончательно оформлен

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.



6 января ПЦУ получила Томос от Варфоломея. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которой совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.



Уже 7 января в Соборе святой Софии в Киеве состоялась рождественская литургия, во время которой впервые на всеобщее обозрение выставили Томос. После документ перенесли в Трапезную церковь храма, где его могли видеть все желающие. Впоследствии появилась информация, что документ в ближайшие дни снова должны были вернуть в Стамбул, чтобы его подписали все члены Синода Вселенского патриархата. Также отмечалось, что после этой процедуры Томос снова на самолете должны были доставить в Украину, и здесь документ будет храниться в особых условиях.



К слову, по информации СМИ, Томос, вероятно, в будущем в Софии Киевской больше не будет размещаться, а его могут перенести в Михайловский Златоверхий собор, где сейчас располагается резиденция митрополита ПЦУ Епифания.

Что такое Томос?Это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Как создавали Православную церковь в Украине?​

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины, а предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

Украина получила Томос: смотрите видео