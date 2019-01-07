Томос про автокефалію ПЦУ повернуть до Стамбула: відомо чому

Томос про автокефалію Православної церкви України на деякий час повернуть на Фанар. Там документ ще мають підписати всі члени Синоду Вселенського патріархату.

Про це з посиланням на керівника департаменту у справах релігій і національностей Міністерства культури Андрія Юраша повідомляє "Інтерфакс".

Читайте також: "Святіша Церква України": Порошенко закликав світ визнати ПЦУ

Томос буде до вечора 7 січня виставлений для тих, хто захоче прийти і подивитись цей унікальний документ... У найближчі дні його повернуть у Стамбул до Константинопольського патріархату, оскільки зараз він підписаний тільки Вселенським патріархом Варфоломієм,

– зазначив він.

За словами представника Мінкульту, на документі повинні бути підписи всіх членів Вселенського Святійшого Синоду патріархату.

"Буквально через два дні відбудеться Синод, де буде це зроблено і тоді вже Томос, остаточно і назавжди, повернеться в Україну і буде зберігатися в особливих умовах", – сказав Юраш.

Нагадаємо, 7 січня предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній провів святкову божественну літургію в соборі Святої Софії в Києві. Під час неї для українців був представлений документ про автокефалію новоствореної української церкви – Томос.

Що таке Томос?Це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

Україна отримала Томос: дивіться відео