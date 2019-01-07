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      Томос об автокефалии ПЦУ вернут в Стамбул: известно почему

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      Томос об автокефалии ПЦУ
      Томос об автокефалии ПЦУ / Фото из открытых источников

      Томос об автокефалии Православной церкви на некоторое время вернут на Фанар. Там документ должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата.

      Об этом со ссылкой на руководителя департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрея Юраша сообщает "Интерфакс".

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      Томос будет к вечеру 7 января выставлен для тех, кто захочет прийти и посмотреть этот уникальный документ... В ближайшие дни его вернут в Стамбул Константинопольского патриархата, поскольку сейчас он подписан только Вселенским патриархом Варфоломеем,
      – отметил он.

      По словам представителя Минкульта, на документе должны быть подписи всех членов Святейшего Синода Вселенского патриархата.

      "Буквально через два дня состоится Синод, где это будет сделано, и тогда уже Томос, окончательно и навсегда, вернется в Украину и будет храниться в особых условиях", – сказал Юраш.

      Напомним, 7 января предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний провел праздничную божественную литургию в соборе Святой Софии в Киеве. Во время нее для украинцев был представлен документ об автокефалии новообразованной украинской церкви – Томос.

      Что такое Томос? Это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

      Как создавали Православную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

      Украина получила Томос: смотрите видео

       

      Теги: Новости Турции Православная церковь Украины Министерство культуры Украины Томос Религия Новости политики
      Источник: 24 Канал
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