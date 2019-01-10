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      Филарет говорит, что процесс объединения украинского православия только начался

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      Патриарх Филарет
      Патриарх Филарет / 24 канал

      С получением Томосf об автокефалии Православной церкви Украины процесс объединения украинского православия только начался.

      Об этом почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет сказал во время благодарственного молебна в Свято-Покровском кафедральном соборе в Киеве.

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      Киевский патриархат 25 лет стучал в дверь Вселенского патриархата, но она не открывалась, а теперь открылась. А почему она открылась? Потому что Бог создал такие условия, в которых вселенский патриарх не мог поступить иначе, как он поступил, то есть предоставить Томос Украинской православной церкви об автокефалии,
      – сказал Филарет.

      По его словам, вместе с этим событием "процесс объединения украинского православия только начался".

      "Мы верим, что мы объединим в Украине все православие в единую поместную Украинскую православную церковь. Бог также создаст такие условия, что все придут в состав Украинской православной церкви, но нам надо работать вместе с государством", – подчеркнул патриарх.

      Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

      6 января ПЦУ получила Томос от Варфоломея. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний. Уже 7 января в Соборе святой Софии в Киеве состоялась рождественская литургия, во время которой впервые на всеобщее обозрение выставили Томос.

      Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

      Как создавали Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Филарет Томос Православная церковь Украины
      Источник: УНІАН
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