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      Порошенко присвоїть патріарху Філарету звання Героя України

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      Порошенко присвоїть Філарету звання Героя України
      Порошенко присвоїть Філарету звання Героя України / Фото з відкритих джерел

      Петро Порошенко називає внесок члена Синоду і почесного патріарха ПЦУ Філарета в боротьбу за незалежну церкву неоціненним. Президент України прийняв рішення про присвоєння йому звання Героя України.

      Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Предстоятель ПЦУ – Епіфаній, але я залишаюсь патріархом, – Філарет

      Президент зазначив, що Філарет для українців є духовним наставником.

      Ще немає тієї міри, якою можна виміряти внесок патріарха Філарета в боротьбу за власну помісну церкву. Він був, є і залишається духовним лідером української церкви, духовним лідером українського народу. Ось чому прийняв рішення надати йому звання "Герой України",
      – написав він.

      Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.

      Вже 6 січня ПЦУ отримала Томос від Варфоломія. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

      Наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Після Об'єднавчого собору, який відбувся 15 грудня, до ПЦУ вирішили перейти вже близько 40 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. До слова, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначеногромади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

      Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

      Україна отримала Томос про автокефалію: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Філарет Православна церква України Релігія
      Джерело: 24 Канал
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