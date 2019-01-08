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      Порошенко присвоїть патріарху Філарету звання Героя України

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      Порошенко присвоїть патріарху Філарету звання Героя України
      / Фото з відкритих джерел

      Петро Порошенко називає внесок члена Синоду і почесного патріарха ПЦУ Філарета в боротьбу за незалежну церкву неоціненним. Президент України прийняв рішення про присвоєння йому звання Героя України.

      Об этом он написал на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Предстоятель ПЦУ – Епифаний, но я остаюсь патриархом, – Филарет

      Президент отметил, что Филарет для украинцев является духовным наставником.

      Еще нет той меры, которой можно измерить вклад патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь. Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему принял решение предоставить ему звание "Герой Украины",
      – написал он.

      Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

      Уже 6 января ПЦУ получила Томос от Варфоломея. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

      Сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. После Объединительного собора, который состоялся 15 декабря, в ПЦУ решили перейти уже около 40 приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. К слову, в интернете создали онлайн-карту, на которой позначеногромади, что перешли под юрисдикцию Православной церкви от УПЦ Московского патриархата.

      Как создавали Православную церковь в Украине?

      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

      Украина получила Томос об автокефалии: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Религия Православная церковь Украины Филарет Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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