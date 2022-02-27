Будто впервые увидели: оккупанты набросились на алкоголь и колбасу в ограбленном магазине

Российские оккупанты ограбили магазин в Тростянце Сумской области. Голодные солдаты противника культурным поведением не отличились.

Российские оккупанты в Украине испытывают большие проблемы с обеспечением. Они пытаются купить горючее у местного населения и выпрашивают еду по домам украинцев.

Интересно В Николаевской области группа диверсантов сдалась в плен местным после боя

"Праздник" в ограбленном магазине Сумской области

Суммы и окрестности остаются территорией активных сражений с врагом. ВСУ дают оккупантам смелый отпор.

Оказавшись в городе Тростянец, оккупанты прибегли к привычным для себя действиям – ограбили магазины. Вражеские солдаты словно впервые увидели еду, ведь набросились на нее и разбросали продукты. Также они не смогли отказаться от своей национальной культуры, потому пили пиво, вино и виски.

Видео ограбленных оккупантами магазинов

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.