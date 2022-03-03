Буду биться до последней капли крови, – мэр Чернигова о беспощадном обстреле города и 33 жертвах
Источник:Pravda Gerashchenko
Антон Геращенко заявил, что в Чернигове – траур. От удара российской авиации 3 марта погибли 33 местных жителя.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что среди погибших – женщины и пожилые люди. Также сейчас известно о почти сотне пострадавших. Больницы – переполнены. Врачи и санитары валятся с ног от усталости, но держатся.
Заметьте Чернигов расстреливают крупнокалиберными ракетами и наносят авиаудары, – мэр города
Мэр Чернигова заявил: последний раз город так бомбили в 1941 году немецкие фашисты.
Владислав (Атрошенко – 24 канал) сказал мне, что он будет биться с оккупантами до последнего патрона. До последней капли крови. У него нет плана Б, только план А,
– сообщил Геращенко.
Советник главы МВД подчеркнул, что рано или поздно российский летчик-отброс увидит видео с телами погибших и страданиями раненых. Он будет жить с этим, пока смерть не найдет его.
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