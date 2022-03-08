Буду обращаться к народам, если их лидеры не хотят остановить этот геноцид, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на тринадцатый день войны, 8 марта, обратился к украинцам. Он отметил, что некоторые влиятельные люди решили поставить крест на нашем народе.

Зеленский рассказал о ситуации, когда Красный Крест запретил использовать свою эмблему на транспорте, который проводил эвакуацию людей из Сум. Он отметил, что это показательно.

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"Это очень много говорит о том, что некие влиятельные люди решили поставить крест на украинцах, но мы этого не допустим. И я этого не допущу. Наши друзья рядом с нами. Я буду обращаться непосредственно к народам мира, если лидеры мира не будут прилагать все усилия, чтобы остановить эту войну, этот геноцид", – сказал Зеленский.

Должна победить человечность

Президент заверил, что продолжит говорить с партнерами, которые знают, как помочь всей стране. Он отметил, что сейчас переговоры очень насыщенные.

Я говорил с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Его народ стоит бок о бок с украинцами в этой борьбе. Мы чувствуем помощь и ценим. Говорил с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, говорил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди,

– рассказал Зеленский.

Однако он подчеркнул, что есть вещи, которые решают не на переговорах. Речь идет о человечности, которая должна одержать победу в ведущих столицах мира.

Обращение президента 8 марта: смотрите видео

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