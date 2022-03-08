Зеленський розповів про ситуацію, коли Червоний Хрест заборонив використовувати свою емблему на транспорті, який проводив евакуацію людей з Сум. Він зазначив, що це показово.

До теми Плазуюють перед Росією і бояться, – Верещук про Червоний Хрест

"Це говорить дуже багато про те, що деякі впливові люди вирішили поставити хрест на українцях, але ми цього не допустимо. І я цього не допущу. Наші друзі поруч з нами. Я звертатимусь безпосередньо до народів світу, якщо лідери світу не докладатимуть усіх зусиль, щоб зупинити цю війну, цей геноцид", – сказав Зеленський.

Має перемогти людяність

Президент запевнив, що продовжить говорити з партнерами, які знають, як допомогти усій країні. Він зазначив, що зараз перемовини дуже насичені.

Я говорив з президентом Литви Гітанасом Науседою. Його народ стоїть пліч-о-пліч з українцями у цій боротьбі. Ми відчуваємо допомогу й цінуємо. Говорив з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, говорив з прем'єр-міністром Індії Нарендом Моді,

– розповів Зеленський.

Однак він наголосив, що є речі, які вирішують не на переговорах. Мовиться про людяність, що має перемогти у провідних столицях світу.

Звернення президента 8 березня: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!