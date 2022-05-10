Множество изречений Кравчука стали крылатыми. Самые интересные читайте в материале 24 канала.

Важно Умер первый Президент Украины Леонид Кравчук

О Независимости, СССР и Кучме

Еще в должности председателя Верховной Рады УССР Кравчук говорил: "Я сделал для себя вывод такой: я никогда не изменю своему народу. При всех ситуациях, как бы мне ни было тяжело".

Легендарной стала фраза политика: "Имеем то, что имеем". Так он охарактеризовал парламентский кризис в Украине и приход к власти президента Леонида Кучмы. Впоследствии Кравчук этими словами назвал автобиографическую книгу.

"В ней говорится, что мы имели, что имеем, и можем иметь лучше, ведь заслуживаем гораздо большего, чем имеем", – описывал свои мемуары политик.

Кравчук неоднократно отмечал, что Украина развалила Советский Союз:

"Украина может гордиться тем, что она есть, была и стала в 1991 году страной, развалившей Советский Союз – последнюю империю, наиболее страшную ";

"; "Как изменили большевистскую систему? Все захотели".

"Я подписал о запрете КПУ документ, я подписал все документы о независимой Украине и стал человеком, который любит свою землю. Что здесь особенного? Если человек почувствует, что обратной дороги нет, он принимает исторические решения".

Независимость пришла в Украину неожиданно – прилетел Кравчук и привез ее на тарелочке с голубой каемочкой,

– говорил первый президент.

О Януковиче, Крыме, России

"Наибольшая ошибка Януковича в том, что он вызвался быть президентом", – так Кравчук прокомментировал каденцию беглого президента. Он отмечал, что украинцам должно быть стыдно за то, что они избрали главу государства. Сам Кравчук стыда не чувствовал, потому что за Януковича не голосовал.

"Целуйтесь, но не ложитесь в постель. Не идите в чужой дом – имейте собственную квартиру", – такими словами в 2010 году политик призвал Киев не слишком сближаться с Москвой.

Кравчук считал, что Владимир Путин – не самое большое зло России. Ведь захватнические взгляды главы Кремля разделяют многие российские политики. "Не надо думать, что так плох Путин. Он действительно своеобразный человек, воспитанный в КГБ-истских кабинетах. Но думают так, как Путин и думали так, как Путин, большинство российских вождей ".

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Кравчук о любви к Украине

"Когда еду за границу, я там спокоен 2 – 3 дня, а потом хочу домой. Страшно хочу домой";

"Я буду говорить с кем угодно, но я никогда не подпишу документ, который помешает Украине";

"Оружие почищено и готово. Буду стрелять до последнего – пока руки оружие будут держать и пока видеть врага буду. Я его, сукиного сына, к себе не приглашал. Сам пришел. Я его убью. Что будет дальше? Мне не интересно, но я его убью", – комментировал Кравчук угрозу нападения России на Украину.

"В это время хочется схватиться с больничной койки и грудью закрыть родную землю". Первый президент был убежден, что никто и никогда не покорит свободолюбивый украинский народ.

"Если кому-то в Кремле придет в голову безумная мысль напасть на Украину, я убежден, что Европа, мир, США с Украиной. Это будет последний гвоздь для России", – предсказывал развитие российского вторжения в наше государство.

И наконец – позитив от Леонида Макаровича. Первый президент был уверен, что Крым обязательно вернется в состав Украины: "Нам не нужно забирать Крым, он сам к нам придет. Потому что Россия все больше показывает свою неспособность управлять им".

Редакция 24 канала выражает родным и близким Первого Президента Украины искренние соболезнования по поводу их потери.

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