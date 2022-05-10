Безліч висловів Кравчука стали крилатими. Найцікавіші з них читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Помер перший Президент України Леонід Кравчук

Про Незалежність, СРСР та Кучму

Ще перебуваючи на посаді голови Верховної Ради УРСР Кравчук казав: "Я зробив для себе висновок такий: я ніколи не зраджу своєму народові. При всіх ситуаціях, як би мені не було важко".

Легендарною стала фраза політика: "Маємо те, що маємо". Так він схарактеризував парламентську кризу в Україні та прихід до влади президента Леоніда Кучми. Згодом Кравчук цими словами назвав автобіографічну книгу.

"У ній йдеться про те, що ми мали, що маємо, і чи можемо мати краще, адже заслуговуємо набагато більшого, ніж маємо", – описував свої мемуари політик.

Кравчук неодноразово наголошував, що Україна розвалила Радянський Союз:

"Україна може пишатися тим, що вона є, була і стала в 1991 році країною, яка розвалила Радянський Союз – останню імперію, найбільш страшну ";

"; "Як змінили більшовицьку систему? Всі захотіли".

"Я підписав про заборону КПУ документ, я підписав всі документи про незалежну Україну і став людиною, яка любить свою землю. Що тут особливого? Якщо людина відчує, що дороги назад немає, вона приймає історичні рішення".

Незалежність прийшла в Україну несподівано – прилетів Кравчук і привіз її на тарілочці з блакитною облямівкою,

– говорив перший президент.

Про Януковича, Крим, Росію

"Найбільша помилка Януковича в тому, що він зголосився бути президентом", – так Кравчук прокоментував каденцію президента-втікача. Він наголошував, що українцям має бути соромно за те, що вони обрали такого главу держави. Сам Кравчук сорому не відчував, бо за Януковича не голосував.

"Цілуйтеся, але не лягайте до ліжка. Не йдіть до чужого дому – майте власну квартиру", – такими словами у 2010 році політик закликав Київ не надто зближуватися з Москвою.

Кравчук вважав, що Володимир Путін – не найбільше зло Росії. Адже загарбницькі погляди очільника Кремля поділяють багато російських політиків. "Не треба думати, що такий поганий Путін. Він дійсно своєрідна людина, вихована в КДБ-істських кабінетах. Але думають так, як Путін і думали так, як Путін, більшість російських керманичів".

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Кравчук про любов до України

"Коли їду за кордон, я там спокійний 2 – 3 дні, а потім хочу додому. Страшно хочу додому";

"Я буду говорити з ким завгодно, але я ніколи не підпишу документ, який зашкодить Україні";

"Зброя почищена і готова. Буду стріляти до останнього – поки руки зброю будуть тримати і поки бачити ворога буду. Я його, сучого сина, до себе не запрошував. Сам прийшов. Я його вб'ю. Що буде далі? Мені не цікаво, але я його вб'ю", – коментував Кравчук загрозу нападу Росії на Україну.

"У цей час хочеться схопитися з лікарняного ліжка та грудьми закрити рідну землю". Перший президент був переконаний, що ніхто і ніколи не підкорить волелюбний український народ.

"Якщо комусь у Кремлі прийде у голову божевільна думка напасти на Україну, я переконаний, що Європа, світ, США з Україною. Це буде останній цвях для Росії", – пророкував розвиток російського вторгнення в нашу державу.

І на кінець – позитив від Леоніда Макаровича. Перший президент був переконаний, що Крим обов'язково повернеться до складу України: "Нам не треба забирати Крим, він сам до нас прийде. Тому що Росія все більше показує свою нездатність керувати ним".

Редакція 24 каналу висловлює рідним та близьким Першого Президента України щирі співчуття з приводу їхньої втрати.

До теми дивіться відео про історію Першого Президента України Леоніда Кравчука: