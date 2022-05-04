Будущая победа над Россией: Зеленский объяснил, каким он видит завершение войны

Зеленский рассказал, каким видит завершение войны. Он точно знает, что Украина победит.

Зеленский подчеркнул, что он верит в наших людей. Своими взглядами президент поделился в интервью Wall Street Journal, сообщает 24 канал.

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Зеленский говорит, что самое важное сейчас – восстановить территориальную целостность. Чтобы украинско-российские границы были такими, как до начала полномасштабного вторжения.

Восстановить территориальную целостность – это наша задача номер один. Это оттеснит войска Российской Федерации к границам по состоянию на 24 февраля,

– рассказал президент.

Зеленский говорит, что восстановить территориальную целостность в Крыму будет сложно. Но он считает, что показав свою мощь, Украина сможет выйти на дипломатический путь. Потому что любая война заканчивается переговорами.

Президент добавляет, что уверен в наших людях, вооруженных силах, уверен, что мы победим. Вот поэтому мы не отступим.

Зеленский считает, что начался новый этап войны. Украина набирает силу и давит на российских оккупантов. К тому же, он сообщил, что на некоторых территориях украинские защитники продвигаются вперед.

"Поэтому ни шагу назад", – подчеркнул Зеленский.

Успех ВСУ на Юге

ОК "Юг" за сутки уничтожило 47 российских оккупантов и 15 единиц их техники.

Также они потеряли:

2 беспилотника-разведчика;

радиолокационную станцию ​​и дизель-генератор;

2 зенитно-ракетных комплекса;

8 единиц автомобильной техники.

И это не все. Украинские защитники уничтожили 7 складов, колонну противника с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

ВСУ на Донбассе

За сутки 3 мая военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 12 атак врага.

Украинские защитники нанесли значительные потери российским оккупантам:

6 танков;

5 артиллерийских систем, – из них 3 РСЗО;

15 единиц боевой бронированной техники;

9 автомобилей.

Подразделения противовоздушной обороны продолжают наносить удары по оккупантам в небе. За сутки 3 мая ПВО сбила 1 крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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